Die D-Mädchen des TSV Barrien haben von der Firma DT Timmermann Fahrzeugtechnik aus Bremen einen Satz Trainingsanzüge im Wert von mehr als 850 Euro gesponsert bekommen. Geschäftsführer Andreas Timmermann kam extra mit einem Firmenfahrzeug zum Fototermin nach Barrien. Die Mädchen staunten nicht schlecht, was für ein Wagen da auf dem Parkplatz des TSV Barrien auf sie wartete. Schnell schmissen sie sich in ihre neuen Trainingsanzüge und bedankten sich mit ihren beiden Trainern Maresia Willner und Frank Behlmer mit einem Foto bei Ihrem Sponsor für die großartige Unterstützung. Neu eingekleidet kann die Mannschaft frohen Mutes die nächsten Aufgaben angehen. „Derzeit läuft es in der Kreisliga Nord ganz gut bei den Mädels“, wie Trainer Frank Behlmer anmerkte.