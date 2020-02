Versandhaus-Spross Frank Otto und Model Nathalie Volk sind nun doch nicht verheiratet. Auf Facebook dementierte Otto die Hochzeit. (Christian Augustin / Getty Images)

Als die ehemalige „Germany's next Topmodel“-Teilnehmerin Nathalie Volk am Dienstag drei Bilder auf Instagram veröffentlichte, war die Aufregung bei den Fans und bei den Medien groß: Allem Anschein nach hatte die 23-Jährige ihren Verlobten und Versandhaus-Erben Frank Otto geheiratet. Doch tatsächlich stellte sich dies als Irrtum heraus: Otto dementierte auf Facebook die vermeintliche Hochzeits-News. „Die wunderschönen Bilder, die Nathalie heute gepostet hat, zeigen unsere Liebe. Gleichwohl möchte ich deutlich machen, dass wir nicht geheiratet haben. Lasst Euch weiter überraschen“, so der 62-Jährige.

Auf den Bildern von Volk ist das Paar in romantischen Posen in Nashville in Tennessee zu sehen. Sie trägt einen weißen Hosenanzug, er einen schwarzen Smoking. Auf einem Foto stehen sie Arm in Arm vor einem typischen Südstaaten-Herrschaftshaus, auf dem nächsten sind sie küssend im Rosenmeer zu sehen, und ein Bild zeigt das Paar beim Spaziergang durch wirbelnde Rosenblätter. Betextet sind die Fotos lediglich mit dem Datum „02.02.2020“. Die beiden sind seit 2015 ein Paar, im März 2018 folgte die Verlobung.