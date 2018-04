Auf ihrer Jahreshauptversammlung hat die SPD Schwanewede ihren Vorstand neu gewählt. Dabei gab es direkt an der Spitze einen Wechsel. Die SPD wird künftig von Christina Jantz-Herrmann (Mitte) angeführt. Frank Schneider, Vorsitzender des Ortsvereins seit 2014, stand aus beruflichen Gründen nicht erneut zur Verfügung. Jantz-Herrmann möchte allerdings gemeinsam mit dem neu gewählten Vorstandsmitglied Dominik Schmengler (rechts) in Form einer Doppelspitze verantwortlich sein. Unterstützt werden die beiden von den weiteren Stellvertretern Frank Schneider und Björn Herrmann. Weitere Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands sind Anne Bammert, Benjamin Behrje und Tammo Löffler. Neben bereits erfahrenen Mitgliedern ziehen auch direkt drei neue Parteimitglieder in den erweiterten Vorstand ein: Natascha Meints, Julia Egbers und Moritz Duwe. Auch die politische Diskussion kam bei der Versammlung nicht zu kurz. Hier waren die Nachnutzung der ehemaligen Kaserne und des Truppenübungsplatzes, die Gebührenfreiheit der Kindertagesstätten und die Entwicklung der Gemeinde ausgewählte Themen, die gemeinsam mit Bürgermeister Harald Stehnken und dem Landtagsabgeordneten Oliver Lottke (links) diskutiert wurden.