Schießsport und Geselligkeit haben die Schützendamen des SV Langwedel miteinander verbunden. Osterschießen und Osterfrühstück wurden gut besucht und erfreuen sich großer Beliebtheit.

Im Schießstand am Burgberg wurde zunächst mit dem Luftgewehr das interne Osterpreisschießen unter erschwerten Bedingungen durchgeführt. Königin Mareike Behrmann sorgte dabei für das nötige süße Umfeld. Wenige Tage später folgte dann das Osterfrühstück im Gasthaus Klenke.

Schießwartin Monika Rohrberg lüftete im Anschluss das mit Spannung erwartete Ergebnis vom Osterschießen. Statt der üblichen Pokale gab es gut gefüllte Präsentkörbe mit österlichen Artikeln. Auf Platz eins kam Monika Rohrberg, gefolgt von Maja Lenthe. Erstmals wurden zwei dritte Plätze vergeben: Diese gingen an Mutter und Tochter Ingrid Fischer und Regina Aves. Der Osterhase ging in diesem Jahr an Edith Kruse. Im Bild zu sehen sind Ingrid Fischer (von links), Regina Aves, Monika Rohrberg, Edith Kruse und Maja Lenthe.