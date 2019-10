Schwere Vorwürfe gegen James Franco: Der US-Schauspieler soll Studentinnen seiner ehemaligen Schauspielakademie gedrängt haben, sich bei Vorsprechen komplett zu entkleiden. (2015 Getty Images/Pascal Le Segretain)

James Franco muss sich schweren Vorwürfen stellen. Wie „The New York Times“ berichtet, haben die ehemaligen Schauspielstudentinnen Sarah Tither-Kaplan und Toni Gaal Klage gegen den 41-Jährigen eingereicht. Die beiden Frauen werfen Franco vor, sie aufgefordert zu haben, sich bei Vorsprechen an seiner Schauspielakademie komplett zu entkleiden. Dafür habe er ihnen Rollen in den Filmen versprochen, die er produzierte oder bei denen er Regie führte. Der Hollywood-Star hatte die Schule „Studio 4“ 2014 in Los Angeles eröffnet, drei Jahre später aber wieder geschlossen.

In dem Anklageschreiben, das der „New York Times“ vorliegen soll, wird Franco „unangemessenes und sexuelles Verhalten gegenüber weiblichen Schülern“ vorgeworfen. Er habe mit seiner Ausbildungsstätte „ein Umfeld für sexuelle Belästigung und Ausbeutung“ geschaffen. Tither-Kaplan und Gaal behaupten, Franco habe bei Nacktszenen jegliche Richtlinien der Filmindustrie überschritten und vor allem unerfahrene Studentinnen ausgenutzt. „Sie wurden mehrmals unter Druck gesetzt, sich auf simulierte Sexakte einzulassen, die weit über die branchenüblichen Standards hinausgingen“, heißt es. Die Vorwürfe der beiden Frauen sollen nicht die einzigen sein. Bei Gericht wurde nun eine Sammelklage gegen Franco eingereicht, der sich andere Opfer anschließen können.