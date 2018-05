In diesem Jahr spielte beim 17. Dorffest in Stedebergen, welches „Die nächste Generation“ wieder bestens organisiert hatte, auch das Wetter mit. So kam es auf dem idyllisch gelegenen Festplatz „Up’m Barg“ zu einem echten Frühlingsfest, das mit dem sehr gut besuchten Kindernachmittag begann. Das Organisationsteam hatte sich wieder einige tolle Spielstationen einfallen lassen und auch die Jugendfeuerwehr war in diesem Jahr vertreten.

Im Festzelt konnten sich die Besucher bei einer Kaffeetafel mit großer Auswahl an selbst gebackenen Torten und Kuchen vergnügen und in Gesprächen Neuigkeiten austauschen. Nachdem auch die Schützen zu ihrem Wettbewerb gekommen waren, sorgte die obligatorische Sparstunde für den Auftakt des Discoabends, bei dem DJ Andy die Stimmung bis in die frühen Morgenstunden anheizte.