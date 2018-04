Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Dorfputz ist Teamaufgabe

Die Korbball-Mädchen des SV Hüttenbusch bewiesen wieder einmal: Unser Teamgeist kann sich sehen lassen! Nicht Punktspiel, Turnier oder Training standen auf dem Programm, sondern der Dorfputz in der Ortschaft Hüttenbusch. Fast vollzählig war die Mannschaft vor Ort und beteiligte sich zusammen mit Mitgliedern der Ortsfeuerwehr, des Schützenvereins, des Sportvereins und des Heimatvereins Heudorf an der Aufräumaktion. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten in kleinen Gruppen auf vorher ausgearbeiteten Routen und suchten jeglichen Müll aus den Gräben und von den Straßenrändern auf.