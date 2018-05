Washington (dpa) - Die USA haben ihre Luftangriffe auf die Terrormiliz Islamischer Staat im Nordirak ausgeweitet. Drohnen und vier F-18-Kampfjets flogen nach Angaben des Washingtoner Verteidigungsministeriums eine zweite Angriffswelle auf Stellungen der Extremisten nahe der Stadt Erbil. Eine unbekannte Anzahl von Kämpfern sei getötet worden, sagte ein Pentagonsprecher. US-Kampfflugzeuge hatten bereits zuvor IS-Stellungen bombardiert. Auch die irakische Luftwaffe und kurdische Einheiten griffen die Dschihadisten an.

Jesiden wollen gegen Gräuel im Irak demonstrieren

Bielefeld (dpa) - Tausende Jesiden wollen heute in Bielefeld gegen die Übergriffe auf Mitglieder ihrer Glaubensgemeinschaft im Nord-Irak demonstrieren. 5000 bis 10 000 Teilnehmer sind angemeldet. Die Polizei rechnet trotz der Zusammenstöße vom Mittwoch im wenige Kilometer entfernten Herford mit einer friedlichen Veranstaltung. Gegendemonstrationen sind nicht angemeldet. Am Mittwoch hatten Muslime in Herford Jesiden überfallen, die zu einer Demonstration aufgerufen hatten.

USA und UN bedauern neue Gefechte im Gaza-Konflikt

Washington (dpa) - Die USA und die Vereinten Nationen haben eine rasche Wiederaufnahme der Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gaza-Konflikt gefordert. UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und US-Regierungssprecher Josh Earnest riefen Israelis sowie radikale Palästinenser auf, von weiteren militärischen Aktionen abzusehen. Nach Ablauf einer dreitägigen Feuerpause hatten militante Palästinenser gestern Dutzende Raketen auf Israel abgefeuert. Das israelische Militär reagierte mit Luftangriffen auf Ziele im Gazastreifen.

Ban bietet Ukraine humanitäre Hilfe der UN an

New York (dpa) - UN-Generalsekretär Ban Ki Moon hat der Ukraine humanitäre Hilfe der Vereinten Nationen angeboten. «Wenn sich die humanitäre Situation weiter verschlechtert oder die nationalen Bemühungen nicht mehr ausreichen, stehen die UN bereit, um zusätzliche Hilfe zu prüfen», erklärte Ban. Derzeit werde die Situation aber noch angemessen von der ukrainischen Regierung und internationalen Partnern beherrscht. Ban äußerte sich tief besorgt über die Situation der Zivilisten in der Ostukraine, die sich ständig verschlechtere.

Chilenischer Oppositionspolitiker in Venezuela wieder frei

Caracas (dpa) - Venezuelas Sicherheitsbehörden haben einen chilenischen Politiker der rechtskonservativen Partei UDI wenige Stunden nach seiner Festnahme wieder freigelassen. Felipe Cuevas werde in Kürze nach Chile zurückfliegen, teilte Chiles Botschafter in Caracas, Pedro Ramírez, mit. Cuevas soll angeblich unerlaubt Fotos von Militäranlagen gemacht haben und im Moment seiner Festnahme keine Ausweispapiere dabei gehabt haben. UDI-Präsident Ernesto Silva hatte vehement gegen die Festnahme protestiert.

Kolumbiens Regierung und ELN-Guerilla bahnen Friedensgespräche an

Bogotá (dpa) - Kolumbiens zweitgrößte Guerilla ELN hat Kontakt mit der Regierung in Bogotá zur Einleitung von Friedensverhandlungen aufgenommen. Vertreter beider Seiten hätten sich bereits vor einigen Monaten in Ecuador getroffen, erklärte der ecuadorianische Staatschef Rafael Correa dem kolumbianischen Sender Canal Capital. Er bot sein Land auch als Sitz für zukünftige Gespräche zwischen den Rebellen der ELN und der kolumbianischen Regierung an. Die Farc, die größte Guerilla in Kolumbien, führt seit Ende 2012 in Havanna Friedensgespräche mit der Regierung.