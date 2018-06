Moskau (dpa) - Nach schweren Vorwürfen über systematisches Doping im russischen Spitzensport haben die Behörden des Landes internationalen Ermittlern 3000 Proben zur Laboranalyse überlassen. Eine Kommission der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) habe die Proben abgeholt, sagte der russische Sportminister Witali Mutko der Staatsagentur Tass zufolge. In der ARD-Dokumentation vom 3. Dezember über Doping in Russland habe es «gewisse Hinweise auf Fakten» gegeben, meinte Mutko, denen nachgegangen werden müsse.

«Corriere dello Sport»: Podolski vor Wechsel zu Inter Mailand

Rom (dpa) - Fußball-Weltmeister Lukas Podolski steht laut «Corriere dello Sport» vor einem Wechsel vom FC Arsenal zu Inter Mailand. Wie die italienische Sportzeitung in ihrer Weihnachtsausgabe berichtet, habe Inter-Trainer Roberto Mancini den 29 Jahre alten deutschen Nationalspieler im Visier. Bereits seit einiger Zeit seien Gespräche zwischen Podolski, seinem Management und Arsenal im Gange. Der mögliche Transfer des deutschen Profis vom englischen Premier-League-Club zum Traditionsverein aus der Serie A könne noch in der Winterpause über die Bühne gehen.

«kicker»: Rodriguez in Wolfsburg vor Vertragsverlängerung bis 2019

Berlin (dpa) - Der Schweizer Fußball-Nationalspieler Ricardo Rodriguez steht nach «kicker»-Informationen unmittelbar vor der Vertragsverlängerung beim VfL Wolfsburg bis 2019. Nach erfolgreichen Verhandlungen seien «nur noch Formalitäten zu erledigen», berichtet das Fachmagazin in seiner Online-Ausgabe. Da der 22 Jahre alte Außenverteidiger derzeit Urlaub macht, fehle noch dessen Unterschrift unter den neuen Kontrakt, der eine Ausstiegsklausel enthalte. Rodriguez war im Januar 2012 vom FC Zürich zu den «Wölfen» gewechselt.

Fernando Torres angeblich vor Heimkehr zu Atlético Madrid

Madrid (dpa) - Der spanische Fußballnationalspieler Fernando Torres steht nach Medienberichten vor einer Rückkehr zu seinem Heimatclub Atlético Madrid. Wie die Madrider Sportblätter «Marca» und «As» am Donnerstag in ihren Online-Ausgaben berichteten, verhandelte der spanische Meister mit dem FC Chelsea und AC Mailand über einen Transfer des 29-jährigen Torjägers. «El Niño» (der Junge), wie der Stürmer genannt wird, war im vorigen Sommer von Chelsea an die Italiener ausgeliehen worden, kommt in Mailand aber kaum zum Einsatz.

Gianfranco Zola wird neuer Trainer bei Cagliari Calcio

Cagliari (dpa) - Gianfranco Zola soll den italienischen Fußball-Erstligisten Cagliari Calcio vor dem Abstieg retten. Der 48 Jahre alte ehemalige Nationalspieler tritt die Nachfolge des kurz vor Weihnachten entlassenen Trainers Zdenek Zeman an, teilte der Verein mit. Zola war bis Mitte Dezember 2013 Coach beim FC Watford; zum Ende seiner aktiven Fußball-Karriere hatte er in Cagliari gespielt. Am 6. Januar soll der neue Trainer beim Auswärtsspiel der Serie A gegen US Palermo zum ersten Mal auf der Bank sitzen.

Olympiasieger Stoch startet bei der Vierschanzentournee

Oberstdorf (dpa) - Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch hat seine Knöchelverletzung auskuriert und kann am Sonntag fit zur Vierschanzentournee der weltbesten Skispringer antreten. Der 27 Jahre alte Pole absolvierte am Mittwoch in Wisla seine ersten Sprünge seit seiner Ende November im Training erlittenen Blessur. «Ich komme zur Vierschanzentournee», teilte der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison auf seiner Facebook-Seite mit. Die Tournee startet am Sonntag in Oberstdorf; das zweite Springen geht am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen über die Schanze.

Femerling: Basketball-Nationalmannschaft braucht Kaman nicht Berlin (dpa) - Basketball-Rekordnationalspieler Patrick Femerling sieht in NBA-Center Chris Kaman keine Verstärkung für das deutsche Auswahlteam bei der Europameisterschaft 2015. «Ich denke nicht, dass Kaman wichtig für die Mannschaft ist», sagte 39-Jährige in einem Interview auf spox.com (Donnerstag). Zwar sei Kaman offensiv «ein grandioser Spieler, aber auf den großen Positionen haben wir in Deutschland in meinen Augen relativ wenige Probleme», meinte Femerling. Er denke nicht, sagte Femerling, «dass die Nationalmannschaft Kaman braucht».