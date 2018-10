Die deutschen Springreiter haben beim Nationenpreis-Finale die entscheidende Runde erreicht. Das Quartett von Bundestrainer Otto Becker belegte am Donnerstag in Barcelona in der ersten Wertungsprüfung den zweiten Platz und qualifizierte sich für das Finale der besten acht Teams am Samstag (21.00 Uhr). Das deutsche Team um Routinier Ludger Beerbaum hatte die direkte Qualifikation für das Final-Turnier verpasst und durfte nur als Nachrücker nach Barcelona reisen. (dpa)