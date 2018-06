Maverick Viñales hat Suzuki den ersten MotoGP-Saisonsieg beschert. Der Spanier setzte sich am Sonntag beim Motorrad-Weltmeisterschaftslauf von Großbritannien in Silverstone überlegen durch. Viñales verwies den Briten Cal Crutchlo auf Honda sowie Superstar Valentino Rossi aus Italien auf Yamaha auf die Plätze. WM-Spitzenreiter Marc Marquez aus Spanien wurde Vierter. Stefan Bradl, einziger Deutscher in der Königsklasse, stürzte in der Anfangsphase. Seine Aprilia war danach nur noch Schrott, der Zahlinger blieb unverletzt. (dpa)