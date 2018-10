Hamburg (dpa) – Die deutsche Davis-Cup-Auswahl wird mit einem B-Team ohne Tommy Haas, Philipp Kohlschreiber und Florian Mayer zum Viertelfinale nach Frankreich reisen. Bundestrainer Carsten Arriens nominierte am Dienstag Tobias Kamke (Lübeck/Weltranglisten-92.) und die Debütanten Jan-Lennard Struff (Warstein/104.), Peter Gojowczyk (München/111.) und Doppel-Spezialist André Begemann für die Partie vom 4. bis 6. April auf Hartplatz in Nancy. Haas und Mayer hatten ihre Teilnahme bereits verletzungsbedingt abgesagt. Auf den am Ellbogen verletzten Kohlschreiber verzichtet Arriens nach Angaben des Deutschen Tennis Bundes (DTB) vom Dienstag freiwillig.

Lindsey Vonn will bis Olympia 2018 weitermachen

Vail (dpa) - Die derzeit verletzte Skirennfahrerin Lindsey Vonn will bis zu den Olympischen Winterspielen 2018 weitermachen. Sie werde noch vier Jahre dabei sein, schrieb die Vancouver-Olympiasiegerin aus den USA am Dienstag auf Twitter. Anlass war eine besorgte Nachricht, sie solle nach den zahlreichen Rücktritten der letzten Wochen ihre Karriere nicht auch noch beenden. So leicht werde man sie nicht los, meinte Vonn. Die viermalige Gesamtweltcupsiegerin verpasste Olympia in Russland wegen einer schweren Knieverletzung. Für die kommende Saison mit der Heim-WM in Vail und Beaver Creek im Februar 2015 als Höhepunkt will Vonn wieder fit sein.

Fußballerin Lena Lotzen zurück in Frauen-Nationalmannschaft

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Nationalspielerin Lena Lotzen kehrt nach einer Verletzung in die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zurück. Die 20 Jahre alte Stürmerin des FC Bayern München wurde von Bundestrainerin Silvia Neid für die beiden WM-Qualifikationspartien in Irland am 5. April (16.00 Uhr/ZDF) und gegen Slowenien am 10. April in Mannheim (18.00 Uhr/ARD) in den 20er-Kader berufen. «Wir freuen uns, dass Lena Lotzen wieder dabei ist. Sie hat zuletzt in der Bundesliga gezeigt, dass sie auf einem guten Weg ist», erklärte Neid am Dienstag in der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Im vergangenen Herbst hatte sich Lotzen einen Mittelfußknochen des linken Fußes angebrochen.

Skeleton-Pilot Frank Rommel beendet Karriere

Eisenach (dpa) - Der erfolgreichste deutsche Skeleton-Pilot der zurückliegenden Jahre, Frank Rommel, beendet seine Karriere. Das gab der Eisenacher auf seiner Internet-Seite bekannt. Der fast 30-Jährige war 2009 Europameister geworden. In seiner 16 Jahre langen Laufbahn gewann er elf internationale Medaillen, zuletzt EM-Bronze vor den Winterspielen in Sotschi auf der Kunsteisbahn am Königssee. Rommel war dreimal bei Olympia dabei und holte neun Weltcup-Siege.

Ermittlungsverfahren gegen Kielce-Coach Dujshebaev eingeleitet

Wien (dpa) - Das Sportgericht des Europäischen Handball-Verbands hat ein Ermittlungsverfahren gegen Talant Dujshebaev von KS Vive Kielce eingeleitet. Der Verband reagierte damit am Dienstag auf die Vorwürfe, der Trainer habe nach dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League seinen Kollegen Gudmundur Gudmundsson von den Rhein-Neckar Löwen geschlagen. Der Bundesligist hatte deswegen beim EHF protestiert. Dujshebaev und Löwen-Coach Gudmundsson hatten sich zunächst einen verbalen Schlagabtausch geliefert, ehe Dujshebaev nach Aussage des Isländers ihm «zwischen die Beine» schlug. Dujshebaev und der polnische Meister sollen bis zum 26. März Stellung beziehen.

Schröder verliert mit Atlanta - 14. Sieg in Serie für San Antonio

Atlanta (dpa) - Dennis Schröder hat mit den Atlanta Hawks in der NBA die dritte Niederlage in Serie kassiert. Nach dem 95:102 gegen die Phoenix Suns am Montag (Ortszeit) bleibt das Team aus Georgia aber auf Playoff-Platz acht der Eastern Conference. Basketball-Nationalspieler Schröder stand nur zehn Minuten auf dem Parkett und verbuchte einen Assist.

Luca di Montezemolo bleibt weiter Ferrari-Präsident

Maranello (dpa) - Luca di Montezemolo bleibt für drei weitere Jahre Präsident von Ferrari. Der Verwaltungsrat des Unternehmens bestätigte den 66-Jährigen im Amt, wie der Sportwagenhersteller in Maranello mitteilte. Neben Montezemolo bleiben auch Vize-Präsident Piero Ferrari und Geschäftsführer Amedeo Felisa weitere drei Jahre. Der Norditaliener Montezemolo ist seit 1991 Ferrari-Präsident, zuvor hatte er unter anderem als Rennleiter für den italienischen Rennstall gearbeitet. Die Ferrari-Gesellschafterversammlung bestätigte am Montag zudem den Verwaltungsrat und verabschiedete die Bilanz für das vergangene Geschäftsjahr des Sportwagenherstellers.