Deutlich erholte Aktien der Autohersteller haben dem Dax am Freitag ordentlich Schwung gegeben. Der deutsche Leitindex baute im Tagesverlauf seine Gewinne aus und notierte am Nachmittag 2,97 Prozent höher bei 9707,52 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Freitag um 2,79 Prozent auf 19 341,90 Punkte hoch und der Technologiewerte-Index TecDax gewann 3,43 Prozent auf 1744,57 Punkte. Der Kurs des Euro fiel: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1151 (Donnerstag: 1,1241) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8968 (0,8896) Euro. (dpa)