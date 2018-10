Der deutsche Aktienmarkt ist am Mittwoch vor der Leitzinsentscheidung in den USA ins Plus geklettert. Der Leitindex Dax legte vor dem Handelsstart in New York um 0,46 Prozent zu auf 10 306,66 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Aktienwerten rückte um 0,37 Prozent auf 20 455,25 Punkte vor. Der Auswahlindex für Technologiewerte, der TecDax, gewann 2,03 Prozent auf 1671,51 Punkte zu. Auch im restlichen Europa überwogen am Nachmittag die Pluszeichen: Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verteuerte sich zuletzt um 0,18 Prozent auf 3126,84 Punkte. Der Euro legte zu: Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1303 (1,1287) US-Dollar. Der Dollar kostete 0,8847 (0,8860) Euro. (dpa)