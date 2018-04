Brata Krystyna in die polnische Großstadt Gorzow Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) und in Verdens Partnerstadt Zielona Gora (Grünberg) gehen sollen. Ermöglicht wird dieses Engagement durch nennenswerte Geldspritzen zur Deckung der Spritkosten durch Stadt und Landkreis Verden sowie Kerstin Baake, so ein höchst dankbarer DPG-Transportleiter Heinz Möller.

Erneut hat nämlich Priester Henryk Grzadko in einem Brief an Möller mitgeteilt, dass der Bedarf an Sachspenden für die diversen Einrichtungen von Brata Krystyna in Landsberg/Warthe nach wie vor besonders groß ist und dringend um Hilfe gebeten. Ebendies hat auch Zbigniew Pedzinski, der Präsident des Polnischen Komitees für Soziale Hilfen in der Woiwodschaft Lubuskie (Lebuser Land) getan. Diesen Bitten möchte die DPG Verden gerne nachkommen. Deshalb besteht ausdrücklich für Selbstanlieferer am Sonnabend, 5. Mai, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr wieder die Möglichkeit, Sachspenden bei der DPG-Sammelstelle im Innenhof rechts an der Rampe der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing, Brunnenweg 1, in Verden abzugeben.

Es werden in Absprache mit Priester Henryk Grzadko und Zbigniew Pedzinski für die Aktionen Bekleidung in allen Größen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene benötigt. Außerdem werden Blutdruckmessgeräte, Hörgeräte, orthopädische Versorgungsgüter, Windeln in allen Größen, Gardinen, Bettwäsche, Krankenhausbedarfsartikel, medizinische Geräte, Reha-Geräte, Krankenbetten sowie Kuscheltiere und Spielsachen gerne entgegengenommen. Auch gebrauchsfähige Rollstühle, Rollatoren, Toilettenstühle, EKG-Geräte, Steppdecken und Kopfkissen, Teller und Tassen sind sehr erbeten. Das Spendengut sollte in Säcken oder Kartons fest verpackt sein.