Oktober, in Verden, Brunnenweg 1, von 10 bis 12 Uhr zur Annahme von Sachspenden geöffnet hat. Möglich wurde die Sammelaktion durch Geldspritzen von Wolfgang Reichelt, Chrstina Bührmann, Dirk Fornahl, Roswitha Urbanski und Olaf Kluckhuhn zur Deckung der Benzinkosten für die Aktionen im Oktober und Anfang November.

Gesammelt wird konkret für die monatlichen Hilfstransporte sowie die Hilfsaktionen zum Nikolaus- und Weihnachtsfest in die polnische Partnerregion Zielona Gora/Nowa Sol (Grünberg/Neusalz an der Oder), nach Gorzow Wielkopolski (Landsberg an der Warthe) sowie zur Nervenklinik in die Kreisstadt Miedzyrzecz (Meseritz-Obrawalde), wobei die Dezember-Transporte immer noch in Gefahr sind, weil es hier noch an Geld mangelt.

Die Päckchen können am 20. Oktober von 10 bis 12 Uhr bei der zentralen DPG-Sammelstelle im Innenhof rechts an der Rampe der ehemaligen Futtermittelfabrik Anton Höing abgegeben werden. Auch erfolgt die Verteilung in Polen glaubensunabhängig, unterstreichen die DPG-Verantwortlichen. Besonders wichtig ist warme Winterbekleidung in allen Größen.

Für Rückfragen und Terminabsprachen steht Heinz Möller unter der Rufnummer 0 42 31 / 80 05 16 oder der Mail moeller.heinz@t-online.de zur Verfügung. Letzter Abgabetermin ist Sonnabend, 24. November.