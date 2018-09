Verden

DPG-Theaterabend zum Partnerschaftsjubiläum

FR

Verden. Aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Zielona Gora (Grünberg) in diesem Jahr lädt die Deutsch-Polnische Gesellschaft (DPG) Verden erstmals in ihrer 33-jährigen Geschichte zu einem Theaterabend ein, um dieses Ereignis zu feiern und zu würdigen. Der Theaterabend findet am Freitag, 5.