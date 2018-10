Die Freunde von Letovice bieten neben dem Drachenbootrennen in diesem Jahr zum ersten Mal auch den Läufern eine Möglichkeit, ihre Stärke in Letovice zu zeigen. Am Sonnabend, 3. November, findet in Kirchlintelns tschechischer Partnergemeinde der bereits 32. Lauf rund um den Stausee statt. Start und Ziel dieses 14,7 Kilometer langen Straßenlaufs ist die Sporthalle in Letovice. Das Rennen findet bei allen Witterungsbedingungen und normalem Straßenverkehr statt, schreiben die Organisatoren. Interessierte können sich bis zum 10. Oktober telefonisch bei Hermann Meyer unter 0 42 36 / 13 97 melden. Die Fahrt wird dann wahrscheinlich vom 1. bis 4. November stattfinden.