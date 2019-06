Für junge Festbesucher werden Wasserspiele, Kinderschminken, Hüpfburg und vieles mehr geboten. (Hannelore Johannesdotter)

Es ist ein Fest von Bernern für

Berner, das am Wochenende wieder rund um den namensgebenden Fluss steigt. Zwölf Vereine aus

dem Ort haben sich zu der

Berner Ollenfestgemeinschaft – kurz BOG – zusammengeschlossen und stellen alle zwei Jahre mit

Unterstützung der Gemeinde und des Stedinger Wasserverbandes eine große Feier auf die Beine. Die

Vorbereitungen zur elften Ausgabe des Ereignisses sind mittlerweile abgeschlossen. Das bunte Programm, das auf dem Gelände rund um das Bootshaus der Kanupolo-Abteilung stattfindet, verspricht wieder beste Unterhaltung für die ganze Familie.

Der erste Vorsitzende der BOG,

Roman Prieb, eröffnet das Fest

offiziell am Sonnabend um 15 Uhr. Aber auch schon vorher ist jede Menge los. So lädt am Sonnabend ab 11 Uhr der kleine Budenzauber zum Genießen ein. An neun

Ständen ist für das leibliche Wohl mit Bratwurst, Nackensteak im

Brötchen, Champignons, Waffeln, Spanferkel und mehr gesorgt. Außerdem wird ein großes Cafeteria-Zelt errichtet und die Seiten an der Ollen überdacht, falls doch ein paar Regentropfen fallen.

Auf und rund um die Ollen findet am Wochenende das große, bunte Wasserspektakel statt. (Ollenfestgemeinschaft)

Kinderschminken, Armbänder basteln und weitere kleine Attraktionen für junge Festbesucher bietet der Stedinger Turnverein bei der Cafeteria an. Außerdem locken eine Hüpfburg und ein Spieledom. Zusätzlich richtet der DLRG Stedinger Land hinter den Kanupolo-

Feldern Wasserspiele für Kinder aus.

Das Sportprogramm auf der

Ollen umfasst ein Kanupolo-Turnier, das am Sonnabend ganztägig und am Sonntag bis 15.30 Uhr läuft. Es werden der 12. Siegfried-

Lücken-Gedächtnis-Cup sowie der 3. Deutsche Jugendpokal mit Siegerehrung am Sonntagnachmittag ausgespielt.

Ein weiteres ebenso sportliches wie witziges Highlight ist das

Drachenbootrennen, zu dem die Teilnehmer zumeist in originellen Kostümen antreten. Zwölf Mannschaften starten zu den Rennen am Sonnabend von 13 bis 17.30 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 17.30 Uhr. Mehrere Teams sind außerdem beim Tauziehen im Drachenboot dabei, das am Sonnabend von 17.30 bis 21 Uhr stattfindet. Der Stedinger Turnverein sorgt unterdessen für ein Showprogramm an Land. Die Hobbysportler zeigen die

folgenden Disziplinen: 14.45 Uhr Luftring und Aerial-Hammock,

17 Uhr Vertikaltuch und Akrobatik mit der Showturngruppe, 18.30 Uhr Hip-Hop sowie 21.30 Uhr Vertikaltuch. Am Sonntag zeigen die Vereinsaktiven ihre Luftakrobatik ab 14 Uhr mit Luftring und Vertikaltuch sowie um 17 Uhr mit Aerial- Hammock und Vertikaltuch.

Am Sonnabend ab 16 Uhr gibt außerdem der ortsansässige Chor Courage ein Konzert.

Ein weiterer Höhepunkt, der sicher viel Publikum anlocken wird, ist das Fackelschwimmen mit Bootskorso am Sonnabend ab 22.30 Uhr. Alle Anwohner der Ollen und diejenigen, die ein kleines Boot oder Kanu besitzen, können an dem Korso teilnehmen. Die Boote, geschmückt und beleuchtet, fahren hinter den Schwimmern her und bilden eine tolles Bild auf dem

Wasser.