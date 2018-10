Insbesondere in Dachgeschossen kann wertvolle Heizwärme über die Fensterflächen entweichen. Wird die Heizung mit fossilen Brennstoffen betrieben, steigt dadurch auch der Ausstoß von umweltschädlichem Kohlendioxid. Ohne großen Aufwand und mit verhältnismäßig geringen Kosten sind dann Rollläden und Wabenplissees eine Lösung, um den Wärmeschutz und die Energieeffizienz der eigenen vier Wände zu verbessern.

Rollläden an den Dachfenstern sorgen im geschlossenen Zustand für eine verbesserte Wärmedämmung. Dazu tragen nicht nur die aufgeschäumten Lamellen, sondern auch die Luftschicht zwischen Fenster und den von außen montierten Rollläden bei. Dieser Puffer verhindert, dass Wärme entweicht – und fördert somit eine angenehme Innentemperatur. Besonders komfortabel sind Rollläden mit einem elektrischen Antrieb. Sie lassen sich einfach per Funksteuerung hoch- und hinunterlassen. Wer sich in der Nachrüstung für die elektrisch betriebene Variante entscheidet, ist mit solarbetriebenen Rollläden gut beraten. Da der Antrieb und die Bedienung kabellos funktionieren, ist die Montage einfach, zusätzliche Elektroarbeiten sind nicht notwendig. Weitere Informationen erteilen die Fachhändler vor Ort.

Aber auch an der Innenseite der Dachfenster kann man aktiv werden, um einem unbehaglichen Raumklima vorzubeugen und im Winter Energie zu sparen. Dazu eignen sich Sonnenschutzelemente wie Rollos oder Plissees, die im Sommer eine übermäßige Sonneneinstrahlung in die Wohnung verhindern sollen. In den kalten Monaten kann insbesondere das Wabenplissee, auch Doppelplissee genannt, mit seinen isolierenden Luftkammern dafür sorgen, dass weniger Wärme über das Fenster verloren geht.

Doch nicht nur die Energieeffizienz wird mit dem Anbringen eines Plissees verbessert, sondern auch der Sichtschutz: Ist es draußen früh dunkel, kann man leicht in die erleuchteten Wohnräume schauen. Die Sonnenschutzprodukte halten in der blickdichten Variante auch neugierige Blicke fern und wahren die Privatsphäre.

Darüber hinaus bringen die frischen Farben von Rollos und Co. gute Laune in die graue Jahreszeit. Für Plissees, Verdunkelungsrollos und weitere Produkte gibt es eine Auswahl von zahlreichen unterschiedlichen Mustern und Farbtönen. Und mit den in der Regel einfachen Verbindungssystemen lassen sich alle Jalousetten, Plissees, Verdunkelungs- und Sicht- schutzrollos mühelos in wenigen Minuten montieren.