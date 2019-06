Drei Bühnen mit verschiedenen Motti stehen auf dem Bismarck-, dem Wall- und dem Rathausplatz halten für jeden Musikgeschmack etwas bereit. (INGO MOELLERS)

Drei Abende, drei Bühnen, 24 Konzerte und DJ-Sets: Das Delmen-

horster Stadtfest vom 13. bis 15. Juni verspricht auch in diesem Jahr

wieder die größte Open-Air-Party der Stadt zu werden. Rund um das Rathaus soll am dritten Juni-

wochenende mit tausenden Be-

suchern gefeiert werden.

Auch 2019 bleibt es bei dem

erfolgreichen Motto der Vorjahre: klein, aber fein. Drei verschiedene Themenbühnen warten auf die

Besucher. Der Wallplatz – der Platz mit dem Klettergerüst – wird in eine Club- und Housebühne

verwandelt, um dem jüngeren

Publikum eine Location zum Tanzen zu bieten. Der Bismarckplatz steht unter dem Motto „Rock & 80s“. Dort werden verschiedene Bands abrocken. Auf der Hauptbühne, dem Rathausplatz, heizen Top-40-Formationen dem Publikum ein und sprechen somit die breite Masse an.

Für Erfrischungen während der drei Partytage sorgen 30 Aussteller mit Getränken und Kulinarischem. (dwfg)

Auch lokale Combos, Newcomer und Solokünstler haben die Gelegenheit, die Besucher mitzureißen. Denn täglich ab circa18 Uhr entern Vorbands aus Delmenhorst und Umgebung die Bühnen, bevor ab

20 Uhr die Hauptacts übernehmen. Für einen passenden Rahmen sorgen außerdem DJ Olaf und DJ Goli an allen drei Tagen.

Auch das Rathaus ist in Feierlaune und zeigt sich für das Stadtfest in einer besonderen Illuminierung. Für eine Stärkung beim

Partymarathon sind zahlreiche

Getränkewagen und Stände mit breitem gastronomischem Angebot vor Ort. Insgesamt sind rund 30 Aussteller mit von der Partie.

Bands, wie die bekannte AD/DC-Coverformation Hells Balls, sorgen für Stimmung. (SKI · Kim Wengoborski, Bands)

Die Delmenhorster Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft dwfg fungiert schon zum vierten Mal mit

viel Engagement als Veranstalter.

Zahlreiche lokale Sponsoren helfen, die große Party möglich zu machen. Auch der WESER-KURIER lässt es sich nicht nehmen, das Stadtfest zu unterstützen.

Der Eintritt zu dem Großereignis ist frei und es wird keine Umzäunung geben. Der Veranstalter weist jedoch freundlich darauf hin, dass im Veranstaltungsbereich keine Flaschen oder Gläser erlaubt sind und natürlich das Jugendschutzgesetz gilt.

Die offizielle Eröffnung des Stadtfests mit traditionellem Fassbieranstich steht am Freitag um 19.30 Uhr auf dem Programm.

Auftakt mit After-Work-

Abend am Donnerstag

Los geht es aber bereits einen Tag zuvor, nämlich am Donnerstag,

13. Juni, ab 18 Uhr. Der Donnerstag ist in den Vorjahren als After-Work-Abend besonders bei Firmen immer beliebter geworden.

Auf dem Rathausplatz wird zu diesem Anlass die Partyband Live Sensation den Stadtfestbesuchern einheizen. Auf dem Bismarckplatz gibt es parallel dazu mit The Rockalots Classic Rock vom Feinsten zu hören.

Ab Freitag wird das Stadtfest um eine zusätzliche Bühne erweitert: den Partytower auf dem Wallplatz. Diese Location wird wohl wieder vorwiegend das jüngere Publikum zum Tanzen bringen. DJ Huntebeat, DJ Dope und die Housedestroyer haben sich schon während der

vergangenen Ausgaben des Stadtfests als Besuchermagnete erwiesen und sorgen auch 2019 wieder für die Beats auf dem Wallplatz

sorgen.

Auf dem Bismarckplatz steht unterdessen an diesem Abend eine der bekanntesten und beliebtesten AC/DC-Coverbands des Landes auf der Bühne: Hells Balls. Die

Formation rockt zusammen mit den Besuchern von 20 Uhr bis

Mitternacht.

Auf der anderen Seite des

Rathauses sind in dieser Zeit die Coverpiraten zu hören, die erstmals ihre Enterhaken in Delmenhorst auswerfen. An Deck der Rathausplatz-Bühne spielt sich die Partyband aus Hamburg quer durch

die Charts der letzten 30 Jahre, Schlager und die Neue Deutsche Welle. Ein Musikstil der ebenfalls eine große Fanschar hat.

Finale mit 80er-Show

am Sonnabend

Das Finale geht am Samstagabend über die Bühne. Auf dem Rathausplatz wird ab 20 Uhr die sechs-

köpfige Partyband Live & Famous auf der Bühne stehen. Auf dem Bismarckplatz locken 80s Alive besonders Freunde des verrückten Jahrzehnts mit ihrer Kultshow vor die Bühne – Spandexhosen und Dauerwelle inklusive.