Sie wurden mal als „Indianer Jones des ZDF“ bezeichnet, weil Ihre Arbeit nicht immer glimpflich abgeht?

Dirk Steffens: Das ist ein hübscher und eigentlich etwas schmeichelhafter Vergleich. (…) Aber Abenteuer sind für mich nur eine Begleiterscheinung, wenn sie einer Erklärung oder einer guten Geschichte dienen. Im Grunde könnte ich auf Abenteuer gut verzichten.

Welches Stück Erde mögen Sie am meisten?

Ich mag es nordisch. Palau ist zwar in der Südsee und aus persönlichen Gründen mein Lieblingsland, weil ich dort Freunde gefunden habe. Wenn sie mich nach Landschaft fragen, bin ich eher der Typ Patagonien, Norwegen. Ich bin so nordisch, wie man es nur so kein kann. Wärmer als 25 Grad finde ich dauerhaft anstrengend.

Welche Veränderung in der Welt hat Sie am meisten erschüttert?

Da gibt es jetzt leider inzwischen so einige. Wenn man zum Beispiel mal im Hinterland von China war und sieht, wie krass die Luftverschmutzung und Umweltzerstörung da sind, dann ist das tief erschütternd.

Die Fragen stellte Manfred Ertel.