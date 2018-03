Zu drei Konzerten an einem Tag hatte die Musikschule Ridder kürzlich in die Aula der Grundschule Borgfeld eingeladen. Ungefähr 50 Schülerinnen und Schüler präsentierten ab 14.30 Uhr, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Vorgestellt wurden die Instrumente Klavier, Gitarre, Ukulele, Geige, Cello, Querflöte, Trompete, Saxofon und Blockflöte. Außerdem spielte das Kinderstreichorchester „concertino“.

Das Publikum bedachte alle Interpreten mit einem herzlichen und teilweise stürmischen Applaus. Eric Ridder bedankte sich bei allen Teilnehmern und bei allen Lehrkräften für ihr großes Engagement. Zum Abschluss wurde traditionell für das Kinderhilfswerk Unicef gesammelt.