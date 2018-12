13 Teilnehmer hatten sich mit ihren Schäferhunden zu den verschiedenen Prüfungsstufen wie der Begleithundeprüfung angemeldet.

13 Teilnehmer hatten sich mit ihren Hunden zu verschiedenen Prüfungsstufen angemeldet. Leistungsrichter Jakob Meyer bewertete die Prüflinge. Robert Kalis fungierte als Fährtenleger, Jürgen Becker und Bernd Troschka übernahmen die Aufgaben von Schutzdiensthelfern. Die Prüfung begann mit der Fährte an den ersten kalten Tagen dieses Herbstes außerhalb des Übungsplatzes. Hierbei wurde dreimal die höchste Punktzahl von 100 Punkten – an das Team Jürgen Becker mit Fritz von den Koschis, an das Team Hans-Jürgen Finze mit Finn vom Wieratal und an das Team Nils Glävke mit Elvis von Tajö – vergeben.

Auch die anderen Teilnehmer der Prüfungsstufen IPO 1 bis IPO 3 bestanden die Fährtenarbeit. Wieder zurück auf dem Übungsplatz legten Hans Rausch mit Watz von Lünsholz, Anton Jensch mit Zorro vom Haus Lohe, Gudrun von Laer mit Mika Apanta Rei sowie Martina Rogge mit Sissi die Begleithundeprüfung mit Verhaltenstest ab. Diese Prüfung ist die Grundvoraussetzung für alle weiteren Prüfungsstufen. Danach begann die Unterordnung: Hier zeigte Hans-Jürgen Finze mit Finn vom Wieratal mit 92 Punkten die beste Leistung. Alle Teilnehmer bestanden auch diesen Teil der Prüfung. Nach der Mittagspause stand der Schutzdienst auf dem Plan. Hierbei erhielt das Team Udo Binse mit Ebbie vom Schloß Bothmer die beste Punktzahl mit 99 von 100 Punkten.

Ausdauer und Gesundheit

Am späten Nachmittag legten fünf Hundeführer mit ihren Hunden die Ausdauerprüfung ab. Bei der Ausdauerprüfung müssen die Hunde neben dem Fahrrad 20 Kilometer traben. Dabei gibt es zwei Pausen, in denen der Gesundheitsstand und die Pfoten der Hunde vom Leistungsrichter überprüft werden. Auch diese Herausforderung haben alle Teams bestanden. Bei der Ausdauerprüfung haben Jürgen Becker mit Fritz von den Koschis, Anton Jensch mit Zorro vom Haus Lohe, Norbert Schätz mit Ayk von den 2 B‘s, Gudrun von Laer mit Mika Apanta Rei und Hans-Jürgen Finze mit Finn vom Wieratal bestanden. Auch die Begleithundeprüfung wurde erfolgreich abgelegt. Hans Rausch mit Watz vom Lünsholz, Anton Jensch mit Zorro vom Haus Lohe, Gudrun von Laer mit Mika Apanta Rei und Martina Rogge mit Sissi haben bestanden.

Bei der Prüfungsstufe IPO 1 erreichte Hans-Jürgen Finze mit Finn vom Wieratal 100 Punkte in der Fährte, 92 Punkte in der Unterordnung und 98 Punkte im Schutzdienst und damit eine Gesamtpunktzahl von 290 was einem „Vorzüglich“ entspricht. Hans-Jürgen Becker mit Fritz von den Koschis erzielte 100 Punkte in der Fährte, 91 Punkte in der Unterordnung und 96 Punkte im Schutzdienst und damit 287 Gesamtpunkte, was ebenfalls einem „Vorzüglich“ entspricht. 94 Punkte in der Fährte, 85 Punkte in der Unterordnung und 85 Punkte im Schutzdienst erreichte Uschi Bandel mit Lancelot vom Teichweg. Damit erzielte sie insgesamt 264 Punkte und die Note „Gut“. Anya Wendelken mit Tia-Hettie von den Wannaer Höhen erreichte 80 Punkte in der Fährte, 86 Punkte in der Unterordnung und 96 Punkte im Schutzdienst und damit einen Gesamtpunktestand von 290 und das Urteil „Gut“. Bei der Prüfungsstufe IPO 2 erreichte Nils Glävke mit Elvis von Tajö 100 Punkte in der Fährte, 88 Punkte in der Unterordnung und 94 Punkte im Schutzdienst was einem „Sehr Gut“ mit 282 Punkten entspricht.

Sehr gute Leistungen

Bei der Prüfungsstufe IPO 3 erzielte Bernd Troschka mit Ermann vom Verdener Wappen 98 Punkte in der Fährte, 91 Punkte in der Unterordnung und 97 Punkte im Schutzdienst und damit insgesamt 286 Punkte und ein „Vorzüglich. Udo Brinse mit Ebbi von Schloß Bothmer schaffte es auf 94 Punkte in der Fährte, 88 Punkte in der Unterordnung und 99 Punkte im Schutzdienst. Er erreichte damit 281 Punkte und ein „Sehr Gut“. Nils Bartz mit Chary vom A-Team erzielte 93 Punkte in der Fährte, 90 Punkte in der Unterordnung und 90 Punkte im Schutzdienst und damit 273 Punkte und ein „Sehr Gut“. Außerdem schaffte Anton Jensch mit Quba vom Schaale Tal es auf 95 Punkte in der Fährte, 86 Punkte in der Unterordnung und 90 Punkte im Schutzdienst. Damit erzielte er eine sehr gute Leistung mit 271 Punkten.