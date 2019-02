"Malle-Jens" Jens Büchner, hier neben seiner Frau Daniela zu sehen, starb am 17. November 2018 in seiner Wahlheimat Mallorca an Lungenkrebs. (MG RTL D / Max Kohr)

Als Jens Büchner am 17. November 2018 überraschend im Alter von 49 Jahren verstarb, verfiel die hiesige TV- und Musikwelt für kurze Zeit in Schockstarre. Als Schlagersänger war Büchner unter dem Namen „Malle-Jens“ bekannt, seine Teilnahme an den Reality-Formaten „Goodbye Deutschland“ (VOX) und „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ (RTL) machte ihn zum veritablen TV-Promi. Büchner verstarb an den Folgen einer Lungenkrebs-Erkrankung, Fans und etliche Weggefährten bekundeten ihr Beileid und Mitgefühl mit den Hinterbliebenen.

Auch Büchners Witwe Daniela wusste dies sehr zu schätzen, weswegen sie sich nun erstmals seit dem überraschenden Schicksalsschlag mit emotionalen Worten via VOX zu Wort meldet. In einem am Donnerstag vom Kölner Sender verbreiteten Videoclip bedankt sich die 41-Jährige mit den Tränen ringend für die enorme Unterstützung und Anteilnahme in den vergangenen Monaten - für Briefe, WhatsApp-Nachrichten, E-Mails, Umarmungen und Bücher zur Trauerbewältigung, die sie erhalten habe. „Wir haben uns ein bisschen erholt, aber trotzdem ist es alles noch sehr neu, und wir müssen schauen, wie es weitergeht“, so ihre Einschätzung der gegenwärtigen Situation.

Er war ein Reality-Star, der polarisierte. Doch als Mallorca-Auswanderer Jens Büchner mit nur 49 Jahren überraschend an Lungenkrebs starb, löste die Nachricht große Anteilnahme aus. (RTL / Stefan Menne)

Auch auf das für den 23. Februar in Essen geplante Benefizkonzert zu Ehren des Verstorbenen und zur Unterstützung seiner Familie, ging Daniela Büchner kurz ein: „Ich möchte mich bei jedem einzelnen Künstler bedanken, für meinen Mann. Ich weiß, er wird den Himmel rocken.“ Neben seiner Ehefrau Daniela hinterließ Jens Büchner fünf leibliche und drei Stiefkinder.