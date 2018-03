Damit wird das bisherige Ausbildungsangebot von neun auf zwölf Ausbildungsberufe aufgestockt.

Über die klassische Form der Berufsausbildung hinaus, bietet Fassmer für Abiturienten auch das Duale Studium an, hier kann zwischen vier verschiedenen Studiengängen gewählt werden: Schiffbau und Meerestechnik, Maschinenbau, Fachbereich Wirtschaft, sowie Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Faserverbundtechnologie. Dem Konstruktions- und Hochschulteil geht der Praxisteil in Form einer klassischen Ausbildung voraus.

Aktuell sind bei Fassmer 58 Auszubildende und duale Studenten angestellt: Elf davon im kaufmännischen und technischen und 36 im gewerblichen Bereich sowie elf Duale Studenten. Diese Verteilung spiegelt in etwa die Situation der Belegschaft im Gesamtunternehmen wieder. Als Industrieunternehmen beschäftigt Fassmer in Deutschland insgesamt 514 Mitarbeiter, 58 Prozent davon arbeiten in der Produktion und 42 Prozent im kaufmännischen und technischen Bereich. „Der Schwerpunkt bei unseren Ausbildungsberufen liegt im gewerblichen Bereich. Wir sind ein produzierendes Unternehmen mit einer großen Produktvielfalt. So ist auch die Erweiterung unseres Ausbildungsangebotes ein Resultat aus dieser Diversität. Wir bauen zum einen moderne Schiffe, zum anderen produzieren wir Bauteile für On- und Offshore-Windkraftanlagen und andere Elemente aus glasfaserverstärktem Kunststoff“, so Johannes Oehme, Personalleiter bei Fassmer.

Alle aktuellen Ausbildungsangebote sind auf der Seite www.fassmer.de zu finden.