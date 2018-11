Platjenwerbe

Drei Sportarten im Test bei der SG Platjenwerbe

Platjenwerbe. Unter dem Motto „Sportevent mal drei“ lädt die SG Platjenwerbe auch Nichtmitglieder ein, am Sonntag, 18 November, ab 15 Uhr in der Sporthalle an der Schulstraße 21 jeweils eine Stunde lang drei Sportarten zu testen: Cardio Fight, Bootcamp und Yoga. Zwischen den Stunden sind 15-minütige Pausen vorgesehen, in denen Getränke und Müsliriegel zur Stärkung angeboten werden.