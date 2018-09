Auf Einladung des Achimer Bundestagsabgeordneten Gero Hocker (FDP) weilten 50 Besucher aus den Landkreisen Verden und Osterholz drei Tage in Berlin. Diktatur und Demokratie zogen sich als Leitmotiv durch die Fahrt. Am Wannsee erfuhr die Gruppe im Museum eindrucksvoll und schauerlich, wie dort die Spitzen der NS-Regierung in der Wannseekonferenz die Vernichtung der Millionen Juden organisiert hatten. Viele Beispiele schlimmsten Antisemitismus entsetzten die Besucher.

Das ehemalige Stasi-Gefängnis für politische Häftlinge in der DDR mit kleinsten unhygienischen Zellen, die Folter- und Verhörmethoden in diesem Riesenknast, den es offiziell gar nicht gab, ließen den deutschen Unrechtstaat wieder aufleben; besonders auch durch die Führung eines kubanischen Dolmetschers, der durch die Kooperation des kubanischen Geheimdienstes und der Stasi hier eingelocht wurde. Demokratie war dann zu erleben bei der Haushaltsdebatte des Bundestags zum Verteidigungshaushalt, der Führung durchs Bundeskanzleramt, der Diskussion mit Gero Hocker sowie die politische Stadtrundfahrt durchs einst geteilte Berlin.