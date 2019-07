Das amtierende Schützenkönigspaar Detlef und Uschi Rosenow übergibt sein Amt am kommenden Montag. (Die Fotowerkstatt)

Mal lädt die Farger Schützengesellschaft zum Feiern und Mitfiebern ein, und die Besucher können sich nicht nur auf ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Musik, Rummel und einem großen Festumzug freuen – auch von dem Kampf um die Krone versprechen sich die Organisatoren spannende Momente.

Mit Kranzbinden, dem Aufhängen des fertigen Stückes sowie einem Abendschoppen am Schießstand beginnen die Schützen unter sich die danach folgenden drei tollen Tage. Am Sonnabend startet das Festwochenende für alle ab 13 Uhr. Um diese Zeit wird das Schießprogramm eröffnet. Gleichzeitig beginnt auch der Marktbetrieb auf dem Rummelplatz. Dort finden kleine und große Besucher auch ein paar Neuheiten: „Eine Schiffsschaukel wird aufgebaut sowie Bällewerfen auf Milchkannen“, erklärt Thorsten Johann. „Mit ein wenig Stolz in der Stimme darf ich auch verkünden, dass wir ab diesem Jahr wieder in unserer frisch renovierten Festhalle feiern werden“, so der erste Vorsitzende weiter. Ab 20 Uhr wird dort die große Sommerparty mit DJ Uwe (auch bekannt unter dem Namen Mallorca Uwe) gefeiert. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag steht für die Schützen dann frühes Aufstehen auf der Agenda: Um 7 Uhr wird der noch amtierende König Detlef Rosenow geweckt. Dazu marschiert eine ­Abordnung der Farger Schützen vor seinem Zuhause auf und begleitet ihn mit Trommelwirbel und Flötenspiel zum Festplatz. Dort werden sie von Pastor Schütt von der evangelisch-reformierten Kirchengemeinde Rönnebeck Farge erwartet, der um 10.30 Uhr einen Rummelplatzgottesdienst abhält. In diesem Zusammenhang hat Thorsten Johann einen Tipp an alle Konfirmanden der Gemeinde: „Der Pastor ist bei uns immer gut aufgelegt und gibt bestimmt zwei Unterschriften für den Gottesdienst“, so der Schützenhauptmann mit einem Augenzwinkern.

Nach einer Pause beim Festessen mit geladenen Gästen um 12 Uhr folgt der Empfang der Vereine zum großen Festumzug um 14 Uhr. Kurz vorher, um 13.30 Uhr, beginnt der Marktbetrieb. Um 14.30 Uhr startet dann der große Umzug. Er bewegt sich durch die Betonstraße, Farger Straße, Pötjerweg, Kummerkamp, Wilhelm Brandhorst Straße, Pötjerweg, Farger Straße Witteborg, Betonstraße und von dort aus wieder zurück zum Festplatz.

Auch in diesem Jahr wird ein Festkomitee wieder die am schönsten geschmückten Grundstücke und Häuser auszeichnen. Der Gewinner wird am Montag bei der Königsproklamation mit einem Preis bedacht. „Aber auch wenn man nicht an der Umzugsstrecke wohnt oder von weiter her kommt, lohnt es sich. Unser König hat große Hände, und unsere Königin ist nicht geizig beim Werfen der Bonschen“, erklärt Thorsten Johann.

Nach Ankunft des Zuges auf dem Schützenplatz um circa 15.30 Uhr startet eine Tombola mit vielen hochwertigen Preisen. Für die Kinder, die im Umzug mitgelaufen sind, spendiert Festwirt Maik Bellmann außerdem Getränke. Außerdem wird ein Schießen auf den Lichtpunktadler veranstaltet, an dem sich jedes Kind im Adlerschießen ausprobieren kann. Dabei wird mit einem ungefährlichen Lichtstrahl auf den Adler gezielt. Trifft man richtig, fallen die Teile wie beim richtigen Schießen ab. Die besten Nachwuchsschützen werden zum Volkskinderkönig beziehungsweise Volksjugendkönig gekürt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Am Montag klärt sich, wer in den nächsten 365 Tagen auf dem Schützenthron sitzen wird. Das Schießprogramm, bei dem das neue Königshaus ausgeschossen wird, beginnt um 13 Uhr. Ab 14 Uhr ist auch der Marktbetrieb wieder geöffnet.

Die Hochphase der Wettbewerbe beginnt um circa 17 Uhr: das ­Königsschießen, das auf Großbildleinwand übertragen wird. Die Jugend und die Damen schießen ihre Majestäten mit dem Luftgewehr aus. Hier ist die Zielentfernung zehn Meter. Bei den Schützen wird mit dem Kleinkalibergewehr auf den großen Holzadler geschossen. Bei allen Adlern muss der Rumpf komplett von der Stange geschossen werden.

Ab 19 Uhr beginnt schließlich die Königsproklamation auf dem Ehrenhain. Bei schlechtem Wetter wird die Zeremonie übrigens in die Schützenhalle verlegt. Im Anschluss können alle noch mal feiern, denn dann beginnt der große Königsball, bei dem der Eintritt frei ist. Für die passende Musik sorgt an diesem Abend die Band Die Rainbows.