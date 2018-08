Selfish Murphy gehört zu den Headlinern des Festivals. Die Band spielt am Sonnabend und Sonntag im Roseliusgarten. (Selfish Murphy)

Der Wätjenspark gehört zu den

Orten mit Ausnahmecharakter in Bremen Nord. Über Jahrzehnte für die Öffentlichkeit unzugänglich hat sich der Park sein einzigartiges Flair erhalten, das einen zurückversetzt in die Zeit des 19. Jahrhunderts. In dieser, inzwischen unter Denkmalschutz stehenden Kulisse, findet am kommenden Wochenende das inzwischen vierte Folk im Park Festival statt. Wieder können sich Besucher auf zahlreiche spannende Acts freuen, die mit Irish und Celtic Folk in Stilrichtungen von traditionell bis rockig den ältesten Park des Bremer Nordens zum Klingen bringen.

Organisiert wird das Festival vom Förderverein Wätjens Park e. V. Das Team um Rainer Wendelken setzt auch dieses Jahr auf Internationalität und konnte Musiker aus England, Schottland, Irland, Rumänien und Deutschland für die Konzerte im Roseliusgarten gewinnen.

Musik, die rockt und mitreißt, gibt es von Folklaw. (FR)

Dazu gehören zum Beispiel Folk-

law aus Großbritanien. Die rockige, energiegeladene Musik der vierköpfigen Band wird vor allem von der Geige dominiert. Diese gibt den Stücken, die Geschichten von Protest und Liebe erzählen, ihren typischen Sound.

Selfish Murphy kommen aus Rumänien und haben sich auf fröhlichen keltisch-irischen Punkrock spezialisiert. Die Band fokussiert sich vor allem auf einfache, eingängige Songs mit viel Dynamik, darunter auch die sogenannten Drinking Songs oder Scottish Songs. Eigenkompositionen gibt es ebenso zu hören wie traditionelles Liedgut und aktuelle Hits, die in keltische-irischer Punk-Version gecovert werden.

Green & Grey gehören zu den lokalen Bands. (Green & Grey)

Einen nicht ganz so weiten Weg wie die zuvor genannten Bands legen Dánacht zum Festival zurück. Die Bandmitglieder kommen aus Oldenburg und setzten auf dynamischen, traditionellen Irish Folk. Inspiriert von den Bands und Musikern des letzten Jahrhunderts, geben sie dem klassischen Sound einen jungen Anstrich und kombinieren Schwungvolles mit gefühlvoll zerbrechlichen Tönen.

Alte Bekannte auf dem Festival sind Green & Grey. Die Nordbremer Combo begeistert das Publikum mit traditionellen Irish-Folk-Songs wie „Whisky In The Jar“, „Drunken Sailor“ oder „Fiddler‘s Green“. Aber auch Lieder von den Pogues oder Paddy Goes To Holyhead werden interpretiert. Mit einer Mischung aus gefühlvollen Balladen und stimmungsvollen Songs werden die Zuhörer auf eine musikalische Reise zur grünen Insel mitgenommen

Außerdem auf der Bühne zu erleben sein werden an diesem Wochenende: Shane Ó Fearghail aus Irland, Therakustika aus Deutschland, und Andrew Gordon aus Schottland

Wie immer wird neben handgemachter Musik und einem besonderen Ambiente auch eine vielfältige Auswahl an Getränken und Speisen geboten. Am Sonnabend und am Sonntag gibt es zudem die Möglichkeit sich den Landschaftspark bei einer Führung des 1. Vorsitzenden Rainer Frankenberg näher bringen zu lassen. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.