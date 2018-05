Es gibt wieder ein abwechslungsreiches Programm, bei dem man sich einige vergnügte Stunden in Neuenkirchen machen kann.

Neu ist in diesem Jahr der Pfingstflohmarkt am Sonnabend, 19. Mai. Für die Zeit von 13.30 bis 18 Uhr haben sich entlang der Reiterschanze einige private Verkäufer angemeldet, die das ein oder andere Schnäppchen anzubieten haben. Am Abend geht es dann bei der Scheunenparty I wieder rund. Den Anfang machen die Partyband Top Secret und DJ Basti. Der Eintritt kostet im Vorverkauf 7 Euro, an der Abendkasse 8 Euro.

Am Pfingstsonntag, 20. Mai, startet um 13.30 Uhr der Festumzug durch den Ort, bei dem sich wieder bunte Gruppen mit angemeldet haben. Der Schützenverein würde sich sehr über zahlreiche Zuschauer und über die Ausschmückung der Straßen freuen.

Am Abend kommt Besuch aus Mallorca: Die Top-Newcomerin und ehemalige Miss Germany Isi Glück wird zusammen mit dem Obex-Partyteam bei der Scheunenparty II für echtes Mallorca-Feeling sorgen. Zum ersten Mal wird auch eine Miss Pfingsten gesucht. Es winkt ein Preisgeld von 100 Euro. Der Eintritt zur Scheunenparty II liegt bei 8 Euro im Vorverkauf und 10 Euro an der Abendkasse. Wer Karten für beide Tage im Vorverkauf holt, zahlt 14 Euro.

Der Pfingstmontag, 21. Mai, steht wieder ganz im Zeichen der Kinder. Ab 14 Uhr öffnet der Festplatz. Den Kindern wird einiges geboten. Ab 14.30 haben sie die Möglichkeit, sich von Violetta, der Kinderschminkfee, schminken zu lassen. Um 16.30 Uhr wird Zauberkünstler Marvinio die Kinder zum Lachen und Staunen bringen. Gegen 17.30 wird dann der Himmel über Neuenkirchen bunt: Dann startet ein Lufftballon-Weitflugwettbewerb, bei dem die Kinder einen Spielwarengutschein gewinnen können.

Für die Schützen geht es gegen 18 Uhr in die heiße Phase. Ein neuer Schützenkönig muss gefunden werden. Am Abend klingt das Schützenfest dann aus. Der Schützenverein freut sich darauf, die drei tollen Tage mit vielen Gästen zu verbringen.

Karten für die Scheunenpartys gibt es ab 7. Mai in Neuenkirchen in Tinas Lädchen und der Fleischerei Cammann, in Schwanewede bei Lillemei und in Farge im Büro Elch.