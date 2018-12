Stuhr-Brinkum

Drei Veranstaltungen im MGH Brinkum

FR

Stuhr-Brinkum. Im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 trifft sich am Mittwoch, 5. Dezember, um 18 Uhr der plattdeutsche Stammtisch, um in dieser traditionellen Sprache zu plaudern, zu lesen oder einfach zuzuhören – in diesem Monat natürlich im weihnachtlichen Rahmen.