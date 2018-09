Die Einradhockey-Abteilung wächst. Zum ersten Mal noch dazu auf dem eigenen Turnier in der Schoofmoor-Halle rollten die Einradhockey-Athleten des TV Lilienthal mit drei Teams aufs Feld: die Moorteufel, die Moorgeister und – neu – die Lilienthaler Moorlichter. Die Moorteufel gewannen das Turnier.

„Nach mehreren knappen Finalniederlagen auf den vergangenen Turnieren setzten wir uns im Spiel um den Turniersieg gegen die Einradfüchse aus Lübeck durch“, freute sich Malte Voelkel, Mitorganisator und Abteilungsleiter Einradhockey. Voelkel strahlte: „Das Spiel war schnell, spannend und absolut ausgeglichen. Am Ende entschieden wir das Spiel knapp mit 4:3 für. Über den ersten Turniersieg in unserer noch jungen Vereinsgeschichte freuen wir uns natürlich riesig. Wir sind damit unserem Saisonziel, der Teilnahme an der von uns ausgerichteten Deutschen D-Meisterschaft am 10. November, ein großes Stück näher gekommen.“

Das zweite und dritte Lilienthaler Team feierten gegen die Teams aus Hannover und Thedinghausen Achtungserfolge. Der Gastgeber trat mit 17 Spielerinnen und Spielern an. Die Altersspanne reichtet von acht bis 69 Jahren. Zu den besten Spielern des Turniers wurden auch die Lilienthalerin Louisa Frahn gewählt.