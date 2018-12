DSCN2857 Ehrung 13 11 18.jpg

Das Team des DRK-Ortsvereins Heiligenrode-Groß Mackenstedt hatte zur Blutspendeaktion in die Grundschule eingeladen. 108 Spender hatten sich auf den Weg nach Heiligenrode gemacht, unter ihnen auch zwölf Erstspender.

Für treue Mehrfachspender gab es wieder einige Ehrungen, die Mareike Speckmann vom Ortsverein durchführte. So erhielt Mariechen Schorling für die 110. Blutspende einen Einkaufsgutschein, Bernfried Jabben für die 75. Spende einen Präsentkorb, Anja Kalusche, Holger Sparenberg und Harald Warrelmann für die jeweils 40. Spende Blumen beziehungsweise eine große Tafel Schokolade. Nach Abgabe ihrer Blutspende gab es für die Spender ein reichhaltiges Buffet und eine leckere Suppe. Der nächste Blutspendetermin in Heiligenrode findet am 31. Januar 2019 statt. Auf dem Foto zu sehen sind (von links) Anja Kalusche, Bernfried Jabben, Mareike Speckmann, Mariechen Schorling und Holger Sparenberg.