Nahe des Kurparks und des Vilser Holzes befindet sich die DRK-Tagespflege in Bruchhausen-Vilsen. Kleine Ausflugsfahrten in den Ort und Spaziergänge im Kurpark sind Teil des Angebots, denn das gesellige und familiäre Miteinander wird dort groß geschrieben. Im Mittelpunkt stehen Kommunikation und Mobilisation, eingebettet in zahlreiche und vielfältige Betreuungsangebote, die den Aufenthalt interessant und lebendig machen. Fachkompetenz und liebevolle Zuwendung im persönlichen Gespräch und bei gemeinschaftlichen Unternehmungen sind für das Personal selbstverständlich.

Aufgrund der hohen Nachfrage wurde das Angebot auch räumlich erweitert. Demnach können zukünftig 23 Tagesgäste in der Tagespflege professionell versorgt werden. Termine zur Besichtigung und Beratung können unter der Telefonnummer 04 252/911 00 von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 16.30 Uhr vereinbart oder persönlich vor Ort besprochen werden Im Bild zu sehen sind (von links) Einrichtungsleitung Christopher Pohle, die stellvertretende Pflegedienstleitung Gisella Godde und Pflegehelferin Inge Müller.