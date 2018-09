Der DRK-Ortsverein Heiligenrode-GroßMackenstedt und das Team der freiwilligen Helferinnen konnten bei der jüngsten Blutspendeaktion in der Grundschule Varrel 53 Spender begrüßen. Darunter waren sechs Erstspender – und Jörg Dreier, der nicht nur Blut, sondern auch schon Plasma gespendet hat. So kam er bisher auf insgesamt 200 Spenden. Als kleines Dankeschön bekam er eine Flasche Sekt.

Wie bei der Blutspende wird bei der Plasmaspende Blut aus der Armvene entnommen. Der größte Unterschied: In mehreren Intervallen werden etwa 250 Milliliter Blut in einem geschlossenen System zentrifugiert, wodurch sich die schwereren Blutzellen vom leichteren Plasma trennen. Das Blutplasma wird gesammelt, die restlichen Blutbestandteile fließen zurück in den Körper des Spenders. Das schont den Körper und ist der Grund, warum Plasmaspenden viel öfter möglich sind als normale Blutspenden. Nach der Blutspende erwartete die Spender zur Stärkung ein reichhaltiges Buffet.