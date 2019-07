Senay Ak und Menowin Fröhlich ziehen gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". Sorgen um ihre Beziehung machen sie sich dabei nicht. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Ab 23. Juli wird Menowin Fröhlich mit seiner Lebensgefährtin Senay Ak an der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teilnehmen und mit sieben weiteren Promi-Paaren in eine Villa in Portugal einziehen. Angst, dass ihre Beziehung unter der Teilnahme leiden könnte, haben die beiden nicht, wie sie im Interview mit RTL verraten.

„Ich finde, dass es für eine Beziehung gar nicht mal so schlecht ist, auch wenn viele sagen, das sei ein Beziehungs-Killer. Ich sehe das nicht so, weil man hier sehen kann, wie stark die Liebe wirklich ist - gerade, wenn man so Spiele zusammen macht“, so der ehemalige „DSDS“-Teilnehmer. Er könne sich nicht vorstellen, was passieren müsste, damit sie sich trennen. Gerade ihre Vergangenheit habe sie gemeinsam stark gemacht.

Senay Ak lernte ihren Freund kennen, als er Drogenprobleme hatte - und gab ihm Halt. „Sie hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ich in meinem Leben wirklich was verändern kann“, schwärmt Fröhlich von seiner Liebsten. Heute sei Menowin drogenfrei, wie er im Interview bestätigt. Doch komplett geheilt von seiner Sucht sei er nicht. „Die Krankheit, die mir eigentlich schon in die Wiege gelegt wurde, eine Sucht, die kann man nicht wegtherapieren. Das ist eine Geschichte, mit der muss man leben. Man kann nur lernen, damit umzugehen“, gesteht er traurig.

„Ich gehe in ein stilles Kämmerlein und bete“

Manchmal hole die Sucht ihn wieder ein. „Man kann das vielleicht mit einem Raucher vergleichen, der rauchen will, aber nicht kann. Dann drehen sich die Gedanken nur darum.“ Überstehen kann Menowin solche Momente, indem er mit seiner Frau darüber spreche. „Das dauert dann drei Minuten, dann gibt sie mir einen Kuss, und die Sache hat sich erledigt. Das ist reine Kopfsache.“ Und auch die Religion helfe ihm in diesen Situationen. „Ich greife dann zu meiner Bibel und lese darin oder gehe in ein stilles Kämmerlein und bete.“

Ob die Beziehung zwischen Senay und Menowin auch so stark ist, dass sie womöglich als Sieger aus dem „Sommerhaus“ ausziehen werden? „Wir sind als Paar auf jeden Fall echt, haben keine Masken auf und sind auch keine Ober-Promis.“ Vor allem der Spaß an der Herausforderung stehe für die beiden im Vordergrund. „Vielleicht können wir das Ding ja sogar gewinnen“, gibt sich Menowin Fröhlich optimistisch.

In der Reality-Show „Sommerhaus der Stars“ (ab 23. Juli, dienstags, 20.15 Uhr) schickt RTL acht Promi-Paare in eine Villa nach Portugal. Im hübschen Feriendomizil kämpfen die Teilnehmer um die Ehrung als „Promipaar des Jahres“. Wer sich am Ende über die Siegesprämie von 50.000 Euro freuen will, muss sich nicht nur in den Spielen von seiner besten Seite zeigen. Die 16 Teilnehmer müssen auch den Alltag mit ihren Konkurrenten meistern.