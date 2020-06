Donald Trump hat nach Ansicht des Kurznachrichtendiensts Twitter erneut gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. (2019 Getty Images/Tomohiro Ohsumi)

Seine Gewaltandrohungen kommen bei Twitter gar nicht gut an. Donald Trump, der 45. US-Präsident, kassierte am Dienstag eine erneute Online-Schelte. Die amerikanische Social-Media-Plattform ging gegen einen seiner neuesten Beiträge vor, weil er darin Prtestierende in Washington D.C. mit Gewalt drohte. Sein Tweet richtete sich vor allem gegen die Demonstranten, die am Montag in der Nähe des Weißen Hauses eine „autonome, schwarze Zone“ errichten wollten, bevor die Polizei das Gebiet mit Schlagstöcken und Pfefferspray räumte. Daraufhin schrieb Trump offenkundig erbost: „So lange ich euer Präsident bin, wird es in Washington D.C. niemals eine 'autonome Zone' geben. Wenn sie es versuchen sollten, werden sie auf harte Maßnahmen treffen!“

Für Twitter offenbar eine klare Gewaltandrohung! Die Social-Media-Seite versteckte den Tweet deshalb hinter einem Warnhinweis, der wie folgt lautete: „Dieser Tweet hat gegen die Twitter-Regeln für missbräuchliches Verhalten verstoßen. Twitter hat jedoch entschieden, dass es möglicherweise im Interesse der Öffentlichkeit liegt, dass der Tweet weiterhin zugänglich ist.“ Es ist bereits das zweite Mal in weniger als einem Monat, dass Twitter einen Trump-Tweet wegen Regelverstoßes mit einem Hinweis verbergen musste. Am 29. Mai hatte die US-Plattform etwa vor einem Beitrag gewarnt, in dem der US-Präsident anlässlich der Unruhen nach dem Mord von George Floyd schrieb: „Wenn die Plünderung beginnt, beginnt die Schießerei.“ In diesem Fall verkündete Twitter, dass diese Aussage wegen Gewaltverherrlichung verborgen werden müsse.