Drosten-Podcast gewinnt doppelt beim Grimme Online Award

Der Grimme Online Award gräbt in den Tiefen des Internets nach besonders guten Angeboten - und findet dabei auch oft Perlen in der Nische. In diesem Jahr ist allerdings jemand der große Gewinner, der vielen Deutschen mittlerweile sehr bekannt sein dürfte.