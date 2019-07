Laura Müller und Michael Wendler nehmen aktuell am "Sommerhaus der Stars" (RTL) teil. Auf Instagram gratulierte der Sänger seiner Freundin nun ganz romantisch zum 19. Geburtstag. (TVNOW / Stefan Gregorowius)

Aktuell sorgt Michael Wendler zusammen mit seiner jungen Freundin Laura im „Sommerhaus der Stars“ (dienstags um 20.15 Uhr bei RTL) für Aufsehen. Dass der Schlagersänger nicht nur vor laufender Kamera die große Geste schätzt, zeigte er nun auf seinem Instagram-Profil. Seiner Liebsten gratuliert er mit einem langen Video zum Geburtstag - unterlegt mit einem Cover des Clowns & Helden-Songs „Ich liebe dich“.

Der zuckersüße Clip ist ein Zusammenschnitt aus gemeinsamen Momenten von Michael Wendler und Laura Müller sowie Einzelaufnahmen der nun 19-Jährigen, untertitelt mit Glückwünschen und Komplimenten. „Mit dir ... ist alles so leicht! ... so einfach! ... so wundervoll!“, schreibt der 47-Jährige. „Du hast mich verändert! ... Gegen alle Widerstände!“ Damit spielt Wendler wohl auch auf den großen Altersunterschied zu seiner Freundin an.

Michael Wendler und Laura Müller im "Sommerhaus der Stars": "Du bist Liebe!", gratulierte der Sänger der 19-Jährigen auf Instagram zum Geburtstag. (TVNOW)

Das beste Gefühl der Welt

Doch mit dem Post will er scheinbar auch deutlich machen, dass es sich bei ihrer Beziehung nicht nur um einen Flirt handelt. „DU BIST LIEBE!!!“, schreit er romantisch in die Welt hinaus. „Das Gefühl, wenn Du mir in die Augen schaust ... und mich küsst, ist das BESTE Gefühl der WELT!!!“ Da es sich um einen Geburtstagsgruß handelt, schließt das Video natürlich mit den Worten „Happy Birthday, Schatz“ und einem großen roten Herz ab.

Wie gut sich Michael Wendler und seine Laura wirklich verstehen, können die Zuschauer von „Das Sommerhaus der Stars“ wieder am Dienstagabend verfolgen. In der bereits komplett aufgezeichneten Sendereihe hatte der Schlagersänger bereits in der vergangenen Woche mit seiner Manneskraft geprahlt und Pläne geschmiedet, wann und wo er denn im „Sommerhaus“ Sex haben wollte.