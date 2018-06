Eine Gruppe von Teilnehmern des Wirtschafts- und Technologietags beim Rundgang durch das Technikzentrum Peter Ulderup des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup in Diepholz.

„Mit diesem topmodernen Zentrum stehen den Studentinnen und Studenten der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik ab sofort fast 2000 Quadratmeter Nutzfläche für ihre Ausbildung zur Verfügung. Das ZME stellt damit eine hervorragende Ergänzung zum gegenüberliegenden Zentrum für Werkstoffe und Technik dar“, so Bockhop.

Weiter betonte er, dass das ZME zusammen mit den schon vorhandenen Einrichtungen am Standort der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik eine hohe Bedeutung für den Wirtschaftsstandort von Stadt und Landkreis Diepholz habe und damit der Stärkung des ländlichen Raumes insgesamt diene.

Vor Beginn des offiziellen Teiles der Veranstaltung nutzen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Angebot, sich das benachbarte Technikzentrum Peter Ulderup des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup anzusehen. Unter fachkundiger Führung von Birgitt Kathmann, Friedel Duvenhorst und weiteren Fachlehrern konnten sich die Besucher von der umfangreichen und modernen Ausstattung des Technikzentrums überzeugen.

Professor Ludger Böhlke gab in seiner Präsentation einen umfassenden Überblick über das duale Studienangebot der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta/Diepholz (PHWT). „Duales Studieren an der PHWT heißt, dass die Studierenden sowohl ein Hochschulstudium absolvieren als auch während ihres gesamten Studiums einen engen Kontakt zur Praxis haben“, so Böhlke.

Das würde unter anderem dadurch erreicht, führte er weiter aus, dass sie in einem Rhythmus von zehn bis zwölf Wochen abwechselnd an der Hochschule studierten und in ihrem Betrieb tätig seien. Dadurch erhielten die Studierenden der PHWT die hervorragende Chance, parallel zum Studium einen Berufsabschluss zu erlangen. Im Übrigen könne durch eine individuelle Betreuung und kleine Gruppen eine kurze Studienzeit garantiert werden.

Die beiden Elektrotechnikstudenten Linda Schuster und Umberto Albano schilderten ihre durchweg positiven Erfahrungen mit dem dualen Studium an der PHWT. Neben den guten Rahmenbedingungen an der Hochschule und der Möglichkeit, die Praxis mit dem Studium zu verbinden, biete ihnen die Ausbildungsvergütung durch die Betriebe auch eine gewisse finanzielle Absicherung.

Bevor der stellvertretende Vorsitzende der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Landkreis Diepholz, Heinfried Schumacher, zum abschließenden Informationsaustausch ins Forum des ZME bat, konnten sich die Teilnehmer des Wirtschafts- und Technologietags bei einer Besichtigung der Räumlichkeiten vom hohen Standard der Einrichtung des ZME überzeugen.