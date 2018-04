Die beiden Cheforganisatorinnen Kassandra Mohr und Imke Thielker haben das Programm noch einmal ausgebaut. „Wichtig ist dabei weiter der Eventcharakter“, betonen sie. Denn es gehe darum, mehr als nur Reitsport zu bieten. Dennoch werde es auch hochklassige sportliche Leistungen zu sehen geben – am Abschlusstag etwa findet ein zweites S-Springen statt. Die Gesamtteilnehmerzahl für die Veranstaltung, die am Freitag begonnen hat, ist deutlich gestiegen: 1500 Startplätze wurden vergeben, Reiter aus dem norddeutschen Raum haben sich angekündigt.

Einen noch deutlich weiteren Weg haben einige der Polospieler hinter sich, die an diesem Sonntag (10.30 Uhr und 15.30 Uhr), Montag (12 Uhr und 20 Uhr) und Dienstag (ab 13.30 Uhr) ihr Können auf der Anlage in Hagen-Grinden demonstrieren. Jedes Team hat einen Profispieler in den Reihen, meistens aus Argentinien. Gespielt wird drei gegen drei und ein professioneller Kommentator am Mikrofon wird wieder dafür sorgen, dass die Zuschauer dem rasanten Treiben auch folgen können.

Neben den Duellen hoch zu Ross findet an diesem Sonntag ein Charity-Springen (12.45 Uhr) statt, bei dem die Preisgelder nicht an die Reiter oder Besitzer der Pferde gehen, sondern in voller Höhe ans Kinderhospiz Löwenherz in Syke. Am Montag findet ein Fluchtlichtspringen (ab 22 Uhr) statt. Darüber hinaus gibt es einen Ausstellungsbereich sowie ein Gastronomieangebot – und Attraktionen für Kinder. Den Zeitplan gibt es online unter www.reit.bar/ueber-uns. Parkplätze sind in begrenzter Zahl vorhanden, weshalb darum gebeten wird, wenn möglich, nicht mit dem Auto anzureisen.