Anlagenleiter Andreas Melle prüft die Erde in einer sogenannten Kompostmiete, wo aus Grünschnitt Dünger wird. (Kristina Bumb)

Doch

wohin mit dem Grünabfall, der jetzt in größeren Mengen anfällt?

Privatleute und Profis können die Reste zum Kompostwerk Ganderkesee bringen.

Auf dessen Gelände an der Weststraße 10 herrscht stets

reger Betrieb: Größere Mengen Grünschnitt, etwa von Kommunen, werden per Lkw an-

geliefert. Zahlreiche Privatleute

fahren mit dem Auto vor, um Gartenabfälle abzuladen. Auch Wert- und Problemstoffe haben viele im Kofferraum. Denn das Kompostwerk der [k]nord GmbH ist zugleich ein Wertstoffhof mit Problemstoffsammelstelle im Auftrag des Landkreises Oldenburg.

Einen spektakulären Anblick bieten außerdem die sogenannten Kompostmieten, die bis zu zehn Meter breit und 60 Meter lang sind. „Wir schichten den Grünschnitt fachgerecht auf und Bakterien zersetzen ihn innerhalb von rund drei Monaten zu Komposterde, die wiederum im Garten eingesetzt werden kann“, erklärt Andreas Melle, der die Anlage zusammen mit Andreas Besser leitet. Täglich kontrolliert der Umweltverfahrenstechniker die heranreifenden Kompostberge und misst die Temperatur in ihrem Inneren. Denn wenn alles gut klappt, erwärmen die Mikroorganismen, die Rasen, Blätter und Unkraut verarbeiten, die Haufen auf bis zu 70 Grad Celsius. Das Sub­strat, das so entsteht, ist nicht nur nährstoffreich, sondern auch

hygienisiert, schadstofffrei und hat Bioqualität gemäß der EU-Ökoverordnung. „Wir ar-

beiten nach den Standards des RAL-Gütesiegels, die besonders streng sind“, betont Melle.

Privatleute ebenso wie Profis erwerben gerne das wertvolle Düngemittel aus dem Kompostwerk. „Wir beliefern außerdem die Erdenindustrie, die Kompost als Torfersatz zur Herstellung von Blumenerden einsetzt“, so der Anlagenleiter. Auch Rindenmulch, angereicherte Garten-

erde und der Spezialdünger

Rasenfit seien Renner bei den Kunden. „Der Vorteil von Kompost gegenüber Mineraldünger ist zum Beispiel, dass die Nährstoffe langsam, aber stetig an den Boden abgegeben werden. Nützlinge wie Regenwürmer werden angelockt, die dafür

sorgen, dass der Untergrund

aufgelockert wird und nicht mehr so leicht vernässt“, schildert Melle.

Zum zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb [k]nord GmbH gehören noch weitere Sparten, etwa der Verkauf von Lärmschutzsystemen, Logistik- und Ingenieurdienstleistungen sowie ein Umweltnotdienst.