Das Sammel-RPG "RAID: Shadow Legends" hat neben toller Grafik auch sonst viel zu bieten. (Plarium)

Plarium ist ein Riese unter den Spieleentwicklern und hat sich mit Titeln wie „Vikings: War of Clans“ oder „Terminator Genisys: Future War“ schon vor Jahren einen Namen gemacht. Nun erscheint „RAID: Shadow Legends“, mit dem sich das Entwicklerstudio aus Tel Aviv viel vorgenommen hat. So kommt etwa das Story-Konzept von Paul Monk, vor allem bekannt durch seine Mitarbeit an „Assassin's Creed Syndicate“. Und die Sprecher waren unter anderem bereits in „Mass Effect“ und „The Witcher 3“ zu hören.

„RAID: Shadow Legends“ wurde exklusiv für mobile Plattformen entwickelt und bietet neben einer umfangreichen Single-Player-Kampagne auch zahlreiche Mehrspieler-Optionen. Die dunkle Fantasy-Welt kann man mit über 300 sammelbaren Champions aus insgesamt 16 Fraktionen erkunden. Zwischendurch müssen die Spieler in unzähligen taktisch geprägten und rundenbasierten Kämpfen gegen allerlei Gegner bestehen. Zudem gilt es, in der „Bastion“ genannten Heimatbasis neue Champions zu beschwören und sie zu trainieren.

„RAID: Shadow Legends“ gibt es ab sofort kostenlos für Android und iOS. Das Spiel sticht im unüberschaubaren RPG-Dschungel sofort heraus - mit toller Grafik und netter Story. Wie so oft trüben die permanenten Aufforderungen zu In-App-Käufen leider etwas den Spielspaß.