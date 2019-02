Das Duo S!sters beim Vorentscheid für den Eurovision Song Contest "Unser Lied für Israel" auf der Bühne. Foto: Britta Pedersen (Hendrik Schmidt / dpa)

Das Duo S!sters hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest (ESC) gewonnen. Die beiden Sängerinnen Laurita und Carlotta setzten sich am Donnerstagabend in Berlin in der TV-Sendung „Unser Lied für Israel“ mit dem Song „Sister“ gegen sechs Konkurrenten durch.

Sie treten damit für Deutschland im ESC-Finale am 18. Mai in Tel Aviv an. Im vergangenen Jahr holte Michael Schulte beim ESC in Portugal den vierten Platz für Deutschland, Siegerin wurde die israelische Sängerin Netta.

Über den Gewinner der Vorentscheidung, die das Erste live aus Berlin übertrug, entschieden die Fernsehzuschauer, eine 100-köpfige Eurovisions-Jury sowie eine internationale Experten-Jury. S!sters traten gegen Aly Ryan, BB Thomaz, Linus Bruhn, Gregor Hägele, Lilly Among Clouds und Makeda an. Das Duo hatte sich eigens für den ESC gegründet: Ein internationales Songwriterteam hatte ihr Lied geschrieben, erst danach waren die beiden Sängerinnen gesucht worden.

Auch neben S!sters dominierte vor allem Frauenpower die Vorentscheidung, deren Songs von Elektrobeats und wilden Lichteffekten bis zur Soul-Ballade mit großem Gefühl reichten. Entertainerin und ESC-Expertin Barbara Schöneberger moderierte die Show gemeinsam mit „Tagesschau“-Sprecherin Linda Zervakis. Vor den rund 1000 Zuschauern im TV-Studio traten als Stargäste wie Rockmusiker Udo Lindenberg im Duett mit Popsänger Andreas Bourani, der ESC-Vierte Schulte („You Let Me Walk Alone“) und ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut („Satellite“) auf.

Schulte nahm diesmal auch neben „The Voice of ESC“ Peter Urban in der Kommentatorenkabine Platz. Beeindruckt zeigte er sich von den Kandidaten, die sich um seine Nachfolge bewarben: „ein unfassbar hohes Niveau“. Den S!sters bescheinigte er „unfassbar tolle Stimmen, die perfekt zusammenpassen“. Auch Kommentator Urban lobte das Duo - und die Botschaft des Songs: zusammen sind wir stark. (dpa)