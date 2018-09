Wanderstart und Mittagspause fanden auf dem Dorfplatz in Badenermoor statt. Der „Wanderwolf“ berichtet:

„Mit einer Gruppe aus acht Wandersleuten ging es dann um 8 Uhr los. Mit dabei die eingeladenen Jakobsweg-Pilgerinnen Maren und Helena, deren Wanderschuhe noch heiß waren. Maren war am 3. Juli von Irun, San Sebastian, Bilbao nach Santiago Compostela auf dem del Norte gestartet. Helena war von Porto aus auf dem Portugiesischen Camino nach Compostela gewandert. Sie pilgerte dann weiter zum Ende der Welt – zum atlantischen Ozean nach Finistera. Aus beiden sprudelten ihre Wandererlebnisse unterwegs nur so heraus. Maren war sogar mit 13 Kilo Gewicht im großen Rucksack gekommen, um zu zeigen, wie es bei ihr ausgesehen hatte, als sie ihr Hab und Gut 800 Kilometer weit auf dem Rücken trug. Aber keine Panik – es gibt Frauen auf dem Jakobsweg, die mit einem sieben-Kilo-Rucksack auskommen…

Auf einem Feldweg – parallel zur Roedenbeckstraße – wandern wir zum Golfplatz. Gleich am Anfang, bei dem braunen Hinweisschild der Achimer Wanderbroschüre „Mythos Moor“ geht es rechts in die Büsche. Vorbei an einem Golfspieler, dessen weiter Schlag nicht ganz so gelungen aussieht und vorbei an neugierigen Gallowayrindern. Das neu angestaute Teilstück von dem Badener Moor taucht rechts neben uns auf. Wir staunen über den jetzt schon zu sehenden Unterschied. Links vom Weg trockene, bewaldete Tiefe, abgeerntete Torfgruben. Rechts vom Weg, im Wasser schwimmend, das frische, grüne Sphagnum Moos. Schon bald werden hier in der Staunässe die Birken ,versaufen‘ und neuer Torf wird entstehen.

Nicht lange aufhalten, weiter Richtung Ueser Moor. Warm wird es, erste Schweißperlen auf er Stirn mahnen zur Trinkpause im Schatten. Weiter geht es auf ausgefahrenen Wirtschaftswegen, jetzt sogar eine Zeitlang auf Achims Außengrenze zu Ottersberg. Der Picknickplatz Ueserdicken ist nach acht Kilometern Wanderstrecke eine willkommene Einladung zum Ausruhen. Fast wie auf dem Jakobsweg, mit fließendem Wasser. Nee, fließend war mal – es tropft nur noch aus dem alten Wasserhahn. Frisch gestärkt wandern wir weiter, ,besteigen‘ den Wittkoppenberg. Wir umwandern den Nordhornsberg und kommen über den Golfplatz, nach 15 Kilometern um 12 Uhr – wie geplant – zur Mittagspause auf dem Dorfplatz in Badenermoor gut gelaunt an.

Zu unserem Erstaunen stehen Tee, Kaffee und allerlei Süßigkeiten für uns zur Mittagspause bereit. Wir sind gerührt von diesem Willkommensgruß der Dorfgemeinschaft Badenermoor. Acht neue Wanderleute treffen ein und wollen an den weiteren 15 Kilometer teilnehmen. Jetzt aber schnell ein Gruppenfoto am großen Dorfplatzstein; so jung kommen wir nicht wieder zusammen… Danach verabschiedeten sich recht herzlich die Teilnehmer der ersten Tour. 15 Kilometer wandern – das war genug für diesen Sonntag. Wie gut, dass Michaela und Karl – neu dazu gekommen für die weitere Wanderstrecke – auf alle Fragen zum Jakobsweg eine Antwort geben können. Beide sind auch erst vor einigen Tagen aus Spanien vom Camino Frances zurückgekommen.

So ganz nebenbei höre ich, wie eine Wanderin von ihrem bevorstehenden Camino schwärmt. Meinen Traum träumte ich schon recht frühzeitig: mit fünfzig Jahren (wenn die Kinder aus dem Haus sind) den Jakobsweg zu gehen. Die Natur schenkte mir eine ,Nachzüglerin‘. Jetzt ist auch die jüngste Tochter aus dem Gröbsten raus. Meinen sechzigsten Geburtstag werde ich auf dem Jakobsweg feiern, komme was da wolle… Ich schmunzele bei diesen aufgefangenen Sätzen der Mitwanderin; ich habe mir mit 66 Jahren meinen Jakobsweg-Traum erfüllt. Heute, zehn Jahre später an diesem Wandersonntag, bin ich selber mit meinen Gedanken im Augenblick ganz weit weg… War ich doch selbst am 15. September 2008 von den Pyrenäen aus gestartet und am 22. Oktober wieder in meinen Alltag zurückgekehrt.

Obwohl eine neue Strecke zum Bullersee, durchs Etelser Holz, Berkelsmoor und Ueser Moor vorgesehen und geplant war, wanderte ich mit den ,Neuen‘ ganz spontan die erste Tour noch einmal, sie ist einfach zu schön und so abwechslungsreich – Achims Natur vor der eigenen Haustür.“