Wer früh in eine Immobilie investiert, kann sich über eine dauerhafte Wertsteigerung freuen. (Axel Brauner Immobilien & Verwaltung)

Dennoch sollte man bereits in jungen Jahren Rücklagen bilden. Oft reicht die Rente allein nicht aus, um den Lebensunterhalt zu bestreiten – dann droht schnell die Altersarmut. Deshalb sollte man frühzeitig Vorsorgemaßnahmen ergreifen.

Im Moment gilt noch das Umlageverfahren bei den Renten. Das heißt, die heutigen Erwerbstätigen zahlen für die Rentner ein und nicht für sich selbst. Aber ist das für die eigene Zukunft wirklich die richtige Lösung?

Der Firmensitz von Axel Brauner Immobilien & Verwaltung in Stuhr-Brinkum. (Fotostudio Querformat Jasmin Lin und Firma Axel Brauner, Firma Axel Brauner)

Altersvorsorge mit

Immobilien

Immobilien zählen schon seit Jahren zu einer der sichersten Einnahme- und Anlagequelle. Der Wert einer Immobilie kann sich frühzeitig auszahlen. Denn wer rechtzeitig genug in Immobilienwerte investiert, der kann sich langfristig über eine Wertsteigerung freuen. Immobilien sind zudem mit kleinen monatlichen Geldbeträgen bei der Ansparung eine schöne Einnahmequelle für kommende Zeiten. So baut sich das Vermögen für später immer mehr auf. Begünstigt wird der Kauf einer Immobilie derzeit durch die lang anhaltende Niedrigzinsphase.

Vorsorge durch

Wohneigentum

Die eigene Immobilie ist die ideale Altersvorsorge. Fällt die Kreditbelastung im Alter weg, können Einkommenseinbußen dadurch ausgeglichen werden. Die Wertsteigung bei selbst genutztem Wohneigentum wird zudem nicht mit Steuern belastet. Das ist für viele Käufer attraktiv und ein zusätzlicher Pluspunkt. Ein weiterer Vorteil ist die Mietfreiheit im Alter – und auch die ist steuerfrei. Unabhängigkeit spielt ebenso eine große Rolle. Man ist frei von den Mietpreisentwicklungen, die derzeit nur nach oben zeigen. All diese Faktoren sprechen dafür, Rücklagen für die Altersvorsorge zu bilden.

Viele Möglichkeiten, um in

Immobilien zu investieren

In Immobilien zu investieren, heißt für viele, einfach ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen – doch das ist nicht alles! Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, in Immobilien zu investieren. Plätze in Seniorenwohnanlagen oder auch kleine Anteile einer Baugenossenschaft, die mit kleinen Geldbeträgen erworben werden können. Wichtig zu wissen ist, dass Immobilien eine sichere Einnahmequelle sind und für die Altersvorsorge sehr gute Rücklagen bilden.

Immobilien zahlen

sich im Alter aus

Wer sich früh genug für einen Wohnungskauf entscheidet, wird im Alter davon sicher profitieren. Die Mietpreise Ihrer Immobilie werden gestiegen sein, dies wiederum könnte sich beim Verkauf der Immobilie auszahlen. Fazit ist, dass sich Immobilien im späteren Alter auf jeden Fall lohnen und für die private Altersvorsorge perfekt geeignet sind.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Axel Brauner Immobilien & Verwaltung

Bremer Straße 13

28816 Stuhr-Brinkum

Telefon: 0421 / 200 77 00

Internet: www.axel-brauner-­immobilien.de

sowie bei allen weiteren Immobilienexperten im Nordkreis.