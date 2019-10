Durch die Linse geschaut

Für Retrofans und Liebhaber analoger Fotoapparate lohnt sich ein Blick in die Rubrik Foto & Optik des Extra-Markt. (CANON)

Bremen. Die analoge Fotografie liegt im Trend. In unserer modernen Zeit, in der digitale Kameras in die Hosentasche passen und im Handumdrehen beeindruckende Ergebnisse liefern, wächst bei vielen Menschen die Sehnsucht nach den guten alten mechanischen Geräten mit verschiedenen Knöpfen, Einstellrädern und Filmrollen zum Einlegen. Der Retrochic der alten Fotoapparate tut sein Übriges. Allerdings werden analoge Kameras so gut wie gar nicht mehr produziert. Fans werden jedoch auf dem relativ großen Gebrauchtmarkt fündig. So gibt es in der Rubrik Foto & Optik des Extra-Markt regelmäßig gut erhaltene Exemplare, etwa analoge Spiegelreflexkameras. Damit sich das erhoffte Schnäppchen am Ende nicht als Fehlkauf entpuppt und kostspielige Reparaturen nach sich zieht,

empfiehlt es sich, vor dem Erwerb ein paar Punkte zu überprüfen.

Wer ein funktionsfähiges Kameramodell wünscht und nicht nur auf der Suche nach einem stylischen Deko-Accessoire ist, sollte auf Folgendes achten: Wie steht es um den Verschluss der Spiegelreflex? Funktioniert er reibungslos, ohne Stocken? Arbeitet der eingebaute Belichtungsmesser plausibel? Wird der Film zuverlässig transportiert? Bei arg in die Jahre gekommenen Modellen kommt es manchmal zur Überlappung von Bildern oder der Film reißt, weil im Inneren des Kameragehäuses altes Fett verharzt ist beziehungsweise fest geworden ist.

Lässt sich das dazugehörige Objektiv leicht montieren oder ist das Bajonett verkratzt oder hakt beim Aufsetzen des Kameraobjektivs? Ist das Objektiv selbst frei von Schmutz und Staub? Einige Staubpartikel im Inneren sind normal und kein Grund zur Sorge. Ratsam ist allerdings, das Objektiv in verschiedenen Lichtwinkeln zu betrachten. Sind darin winzige Verästelungen erkennbar, ist dies eventuell ein Hinweis auf einen Pilzbefall. Es lohnt sich zudem, ein paar Testfotos zu machen, um zu überprüfen, ob das Objektiv einwandfrei arbeitet. Ist ein Festhaken beim Drehen zu bemerken oder fühlt sich das Objektiv sogar wackelig an? Arbeitet die Blende korrekt, das heißt schließt sich die Öffnung flüssig, wenn man an dem Blendenring dreht? Ein aussagekräftiger Test ist das Drücken des kleinen Stifts an der Rückseite des Objektivs: Bei dessen Betätigung muss sich die Blende blitzschnell öffnen und schließen. Geht der Vorgang zu gemächlich vonstatten, kann die Blende verölt sein.

Wichtig für die Funktionalität einer alten Kamera ist zudem die Frage, ob diese noch gut fokussiert? Hat sie keinen Autofokus und arbeitet zum Beispiel mithilfe eines Schnittstellenindikators, dürfen die vertikalen Linien beim Scharfstellen nicht verschoben und das anvisierte Objekt muss im Inneren des Rings klar zu sehen sein. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, tut zur Klärung ebenfalls gut daran, ein paar Testfotos anzufertigen.