Mit schweren gesundheitlichen Folgen.

Neben Würmern, die den Magen-Darm-Trakt befallen, gibt es auch Lungenwürmer, die die Atemwege der Vierbeiner besiedeln. Haustiere nehmen Lungenwurmlarven aus ihrer Umwelt meist über Schnecken auf, die als Zwischenwirt der Larven fungieren. Dabei müssen die Hunde und Katzen nicht unbedingt eine Vorliebe für die Weichtiere haben. Denn winzige Schnecken können an Grashalmen anhaften und so unbemerkt vom Vierbeiner beim Grasfressen mitverschluckt werden, sodass die Lungenwurmlarven in das Tier gelangen. Bei Katzen kann eine Infektion auch durch das Jagen von Mäusen oder Vögeln erfolgen, die ebenfalls Lungenwürmer in sich tragen können. Hat sich ein Tier infiziert, können die gesundheitlichen Schäden sehr vielfältig sein. So kann es zu Entzündungen in den Lungen kommen, die sich etwa durch Husten, Räuspern oder massive Atembeschwerden äußern. Unbehandelt kann ein Lungenwurmbefall sogar zum Tod führen. Um festzustellen, ob eine Lungenwurminfektion vorliegt, untersucht der Tierarzt meist Kotproben des Tieres. Wird ein Befall rasch mit speziellen Wurmmitteln behandelt, stehen die Chancen auf eine völlige Genesung gut. Bei Hunden kann dieser durch regelmäßige Entwurmungen mit geeigneten Präparaten aus der Tierarztpraxis vorgebeugt werden.

