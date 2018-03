Landkreis Osterholz. Eulen beobachten, Exkursionen mit Torfkahn und Fahrrad oder sich auf die Spuren des Wolfs begeben – das alles bietet das neue Veranstaltungsprogramm „Wege ins Moor“, das die Biologische Station Osterholz jetzt bereits zum 27. Mal vorgelegt hat. Der neunseitige Flyer umfasst die Themenbereiche Ökologie, Kultur und Regionalentwicklung rund um die Teufelsmoor-Wümme-Niederung. „Wir möchten auf diesem Weg unser Wissen über die Landschaft mit ihrer charakteristischen Tier- und Pflanzenwelt an Sie weitergeben“, schreiben die Organisatoren.

Die Saison beginnt am kommenden Wochenende. Für Sonnabend, 31. März, sind Interessierte in der Zeit von 15 bis 17 Uhr zu einem Besuch im Norddeutschen Vogelmuseum eingeladen. „Eulen, lautlose Jäger der Nacht“ heißt es bereits eine knappe Woche später. Am 6. April ab 19.30 Uhr können sich die Fans der lautlosen Jäger auf deren Spuren begeben. Zu den Vögeln in der Hammeniederung sowie zu den Frühlingsblühern entlang der Schönebecker Aue soll es am 21. April und 5. Mai gehen.

Im Mai und Juni bietet die Biologische Station zwei Veranstaltungen mit Schwerpunkt Klimawandel und Landwirtschaft im Teufelsmoor. Sehr beliebt sind überdies die Torfkahnfahrten auf der Wümme. Dazu sind Interessierte für Freitag, 1. Juni, eingeladen. „Unter Wölfen – Die wilde Wolfswelle aus Westpolen“ heißt eine Veranstaltung im Juli mit dem Wissenschaftler Jörn Theuerkauf von der Akademie der Wissenschaft Warschau. Er nutzt einen Heimatbesuch, um „einen Überblick über diverse Forschungsprojekte“ zu geben. Das Programm ist unter www.biologische-station-osterholz.de zum Herunterladen verfügbar.